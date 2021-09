ClearMask présente le premier masque chirurgical totalement transparent au monde qui soit conforme aux normes du marquage CE





Masques anti-buée totalement transparents disponibles dans l'Union européenne, assurant la communication claire et la sécurité des professionnels de la santé et des travailleurs des secteurs essentiels

BALTIMORE, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- ClearMask, LLC, société américaine privée de fournitures médicales, a annoncé aujourd'hui que son masque ClearMasktm est le premier et le seul masque chirurgical totalement transparent au monde certifié CE et approuvé par la FDA. À ce jour, aucun autre masque transparent ne répond aux exigences de ces deux certifications.

Les masques chirurgicaux transparents ClearMasktm répondent aux normes du marquage CE en tant que dispositif médical de classe I au titre du Règlement de l'Union européenne relatif aux dispositifs médicaux (2017/745) et peuvent être utilisés dans les hôpitaux, cliniques, établissements scolaires et autres environnements. Le masque est conçu pour offrir une clarté et un confort optimisés, répondant aux exigences applicables de la norme EN 14683 en matière de résistance aux liquides, de propreté microbienne et de biocompatibilité. Cette norme offre un haut niveau de protection pour les applications médicales dans des environnements tels que les salles d'opération.

Aux États-Unis, la marque ClearMasktm a reçu l'approbation de la FDA en tant que dispositif médical de classe II le 6 avril 2020 et elle répond aux exigences applicables de la norme ASTM niveau 3 aux États-Unis en matière de résistance aux liquides et d'inflammabilité. Le masque chirurgical transparent ClearMasktm a également passé avec succès d'autres tests conformément aux directives relatives aux masques transparents adoptées par le Royaume-Uni, y compris des tests portant sur la résistance à la pénétration des micro-organismes (ASTM F1671) et la visibilité (EN 166).

Au cours de la pandémie, la marque ClearMasktm a contribué à assurer la protection contre la dispersion des aérosols, des liquides et des pulvérisations et a été largement adoptée en tant que nouvelle norme permettant d'améliorer la communication et la confiance dans les environnements exigeant le port de masques. Grâce à sa barrière plastique anti-buée totalement transparente, la marque ClearMasktm améliore la communication visuelle, permettant d'éviter les erreurs coûteuses et les répercussions néfastes. Comme démontré dans une étude inédite publiée dans le Journal of the American Medical Association , le masque ClearMasktm favorise également l'établissement d'un rapport avec le patient et la confiance.

La société a commencé la mise au point du masque transparent en 2017 à la suite d'une expérience négative dont a fait l'objet sa co-fondatrice, atteinte de surdité, lors d'une intervention chirurgicale. Les masques chirurgicaux traditionnels bloquaient le visage des prestataires de soins, entravant la communication efficace et les contrôles de sécurité essentiels.

« Lorsque la pandémie a commencé, notre mission était d'offrir un masque centré sur l'utilisateur à toute personne qui en aurait besoin, notamment les enfants, les personnes âgées, les sourds et les malentendants, ainsi que les utilisateurs qui s'appuient essentiellement sur la communication visuelle. ClearMask continue de lutter contre la pandémie actuelle et n'a pas l'intention d'arrêter ses efforts », a indiqué Allysa Dittmar, présidente de ClearMask.

À ce jour, la société a fourni plus de 18 millions de masques aux États-Unis et dans le monde. Elle s'est associée à plusieurs distributeurs, dont Cardinal Health, Grainger, Henry Schein, McKesson et Oaktree Products, et procède actuellement au recrutement de distributeurs pour ses masques certifiés CE. Les masques sont vendus aux États-Unis sur le site Web de ClearMask www.buy.theclearmask.com et dans les autres pays en cliquant ici .

À propos de ClearMask : ClearMask, LLC est une société de fournitures médicales établie aux États-Unis dont la mission est d'améliorer la communication tout en rendant les rapports plus humains. Ses produits peuvent contribuer à réduire les erreurs et d'augmenter la satisfaction en facilitant la communication visuelle pour tous. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.theclearmask.com.

