1NCE lève 50 millions de dollars américains pour l'expansion mondiale menée par les investisseurs, notamment SoftBank et Deutsche Telekom





- 1NCE utilisera le financement de 50 millions de dollars pour accélérer sa croissance aux États-Unis et en Asie

- Les capitaux levés serviront également à développer les logiciels IoT du prochain niveau et du cloud de 1NCE

- 1NCE embauchera les meilleurs talents et les experts de l'industrie pour stimuler son expansion

COLOGNE, Allemagne, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'opérateur en connectivité IoT, 1NCE, a annoncé un financement de 50 millions de dollars. Le capital est fourni par des investisseurs tels que Deutsche Telekom et SoftBank, ainsi que par d'autres investisseurs. 1NCE offre des services de connectivité pour les appareils cellulaires dans le cadre d'un forfait dans plus de 100 pays via 2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT et LTE-M. Sa plateforme de connectivité cloud propose des services IoT tels que l'installation plug-and-play et la gestion des appareils.

1NCE utilisera les nouveaux capitaux pour accélérer l'expansion internationale et stimuler la croissance aux États-Unis et en Asie, développer davantage ses services de plateforme IoT basés sur le cloud et recruter des talents clés pour étendre ses capacités en matière de produits afin de simplifier le développement de solutions IoT sur réseau cellulaire dans le monde entier.

« Avec SoftBank, nous avons gagné un investisseur qui apporte une expertise des investissements dans les télécommunications, les services Internet, l'IA, la robotique intelligente, l'IoT et les fournisseurs de technologies d'énergie propre », a souligné Alexander P. Sator, PDG et fondateur de 1NCE. « Nous sommes ravis de travailler avec eux pour tirer parti des nouvelles opportunités en Asie et aux États-Unis qui accompagnent cet engagement. »

L'offre de 1NCE fournit aux clients les outils nécessaires pour adapter et gérer efficacement leurs déploiements IoT, tout en fournissant une structure de coûts transparente. Cela permet de relever des défis qui font trop souvent obstacle aux déploiements massifs d'IoT. La réduction de la complexité, du temps de mise en oeuvre et des coûts permet aux clients d'accélérer la mise sur le marché et de faire progresser leur entreprise avec succès.

Deutsche Telekom s'est engagée à investir dans 1NCE. Depuis sa fondation en 2017, le géant des télécommunications est un investisseur qui apporte un capital d'amorçage et utilise la technologie 1NCE pour ses propres offres IoT. L'investissement de SoftBank s'inscrit dans le cadre du récent partenariat stratégique officialisé entre SoftBank et Deutsche Telekom, et offre une opportunité évidente de co-investir dans des plateformes de connectivité mondiales axées sur les entreprises clientes.

Timotheus Höttges, PDG de Deutsche Telekom, ajoute : « 1NCE a déjà démontré son potentiel perturbateur sur le marché de l'IoT et sa croissance à ce jour a étayé sa prétention au leadership dans les services de connectivité sur réseau cellulaire. En tant que partenaire technologique de la première heure, nous sommes heureux de favoriser activement la croissance. »

« 1NCE est un leader mondial dans le domaine de la connexion de millions de capteurs à faible bande passante », a expliqué Marcelo Claure, PDG de Softbank Group International et directeur de l'exploitation chez SoftBank Group Corp. « L'utilisation de leur technologie offre des opportunités incroyables pour nos sociétés de portefeuille. Grâce à notre investissement dans 1NCE, nous avons hâte d'accélérer la percée de la connectivité IoT. »

1NCE gère déjà 10 millions de connexions pour plus de 7 000 entreprises clientes du monde entier. Ses services sont disponibles via les ventes directes et les canaux en ligne. En outre, la société est un partenaire technologique premium d'Amazon Web Services avec des offres exclusives pour les développeurs sur AWS Marketplace.

À PROPOS DE 1NCE

1NCE est le premier opérateur au monde en connectivité IoT à un tarif tout inclus à offrir des services de connectivité rapides, sécurisés et fiables à des prix avantageux, dans le cadre d'un forfait IoT. L'entreprise rend ainsi abordables les applications IoT telles que l'entretien des réservoirs, les compteurs intelligents ou la télématique de véhicules. Le forfait 1NCE IoT intègre un quota de 500 Mo, 250 SMS et un accès gratuit à la plateforme de gestion de la connectivité 1NCE via internet et des API. Pour fournir ce service, 1NCE travaille avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec China Telecom Global Limited, et prend en charge les principales normes de communications mobiles (2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT, LTE-M). Outre la vente directe de connectivité IoT, 1NCE propose également sa technologie propriétaire sous la forme d'une offre PaaS (Platform-as-a-Service) aux opérateurs de réseaux mobiles. L'entreprise de Cologne met son forfait à disposition, quasiment dans le monde entier. 1NCE a été fondée en 2017 avec Deutsche Telekom AG et emploie 100 personnes sur ses sites de Cologne, Hambourg, Amsterdam, Londres, Rome, Paris, Varsovie et Riga. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.1nce.com.

Contact pour les médias chez 1NCE GmbH

Dennis Knake

E-mail : dennis.knake@1nce.com

Téléphone : +49 151 627 776 43

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 03:00 et diffusé par :