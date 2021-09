NinjaRMM s'associe à LAZAR SOFT pour étendre son impact sur le marché français





Un nouveau partenariat avec l'un des plus grands distributeurs français de logiciels de cybersécurité et d'informatique soutiendra la croissance de NinjaRMM aux côtés des professionnels de l'informatique en France.

AUSTIN, Texas, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, NinjaRMM , une plateforme de gestion informatique à distance conçue pour les équipes informatiques et les fournisseurs de services gérés (MSP), a annoncé un nouveau partenariat avec LAZAR SOFT, un fournisseur de technologies de cybersécurité pour les MSP, afin de renforcer leurs liens avec les professionnels de l'informatique français. Lors du salon IT Partners Trade Show à Disneyland Paris (29-30 septembre 2021), les clients auront l'occasion de rencontrer NinjaRMM et d'en savoir plus sur ce nouveau partenariat.

Ce nouveau partenariat avec NinjaRMM fournira une solution de pointe aux fournisseurs de services gérés (MSP) français travaillant avec LAZAR SOFT, leur permettant de développer leur activité tout en assurant la sécurité de leurs clients. En tant que fournisseur de technologies de cybersécurité et de gestion informatique, LAZAR SOFT est un partenaire idéal pour distribuer la technologie de NinjaRMM et répondre à certains des besoins les plus pressants du marché, tels que la surveillance et la gestion à distance sécurisées ainsi que les sauvegardes des données sensibles de l'entreprise. Les MSP travaillant avec LAZAR SOFT recevront un support local Français pour l'utilisation et l'integration de la solution NinjaRMM.

"Ce partenariat avec LAZAR SOFT va nous permettre de nous rapprocher encore plus de nos clients français et de les aider à développer leurs entreprises MSP. Au cours de l'année dernière, nous avons relocalisé nos équipes chargées des produits et de l'assistance afin que les clients français puissent apprendre à maîtriser les produits Ninja dans leur langue maternelle. Grâce à ce nouveau partenariat, nous offrons aux fournisseurs de services gérés (MSP) et aux départements informatiques un autre point de contact sur place", a déclaré André Schindler, Directeur Général EMEA de NinjaRMM.

"Nous avons adhéré à la stratégie commerciale mondiale de NinjaRMM car leur logiciel contient toutes les fonctionnalités que nous recherchons depuis 10 ans. Contrôle à distance avec l'acceptation du client, modules intégrés de sécurité et de gestion des correctifs, sauvegarde des données, service d'assistance et documentation informatique par le biais d'un portail multi-tenant avec API native pour concevoir et développer sa propre intégration avec des logiciels médiateurs (middlewares), des technologies d'intelligence artificielle ou de Business Intelligence, c'est un excellent portefeuille", déclare Pierre Tarradas, fondateur de LAZAR SOFT.

Pour participer à l'événement et en savoir plus sur le partenariat entre LAZAR SOFT et NinjaRMM, consultez le page suivante https://www.itpartners.fr/fr-fr.html

À propos de NinjaRMM

NinjaRMM propose un logiciel d'administration et de maintenance à distance puissant et basé sur le cloud pour les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de systèmes et les départements internes d'informatique. La plateforme se caractérise par une interface conviviale et accroît l'efficacité de l'entreprise en combinant surveillance, alertes, application de correctifs, antivirus, sauvegarde de données et automatisation informatique. NinjaRMM a été reconnu comme un pionnier par les avis des utilisateurs de G2Crowd, SourceForge et Capterra et a été élu meilleur RMM dans 8 catégories, notamment Facilité d'utilisation, Ciblage des produits, Qualité du support client et Satisfaction globale des clients. NinjaRMM a des locaux à San Francisco; Austin; Tampa; Berlin, Allemagne; Londres, Royaume-Uni; et Sydney, Australie. Pour en savoir plus, consultez https://www.ninjarmm.com/fr/ ou commencez votre https://www.ninjarmm.com/fr/phase-de-test-gratuit/

À propos de LAZAR SOFT

LAZAR SOFT a été fondée par Pierre Tarradas, un expert en technologies pour MSP. Depuis 2006, il a poursuivi une carrière commerciale et a cofondé deux sociétés de MSP et d'hébergement, spécialisées dans les services hébergés Microsoft Exchange et Remote Desktop. Neuf ans plus tard, il participe à la création et à la croissance de RG SYSTEM, la première technologie française 100% SaaS. LAZAR SOFT, soutenue par son fondateur, propose des technologies de cybersécurité à 100% aux MSP dans le but de faciliter leur quotidien, d'augmenter leurs bénéfices et d'améliorer la satisfaction de leurs clients.

