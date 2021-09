La neutralité carbone de l'électricité se rapproche à grand pas au sein de l'UE





Deux tiers de l'électricité de l'UE étaient 'zéro carbone' en 2020. D'ici dix ans, 85 % de l'électricité sera non émettrice. Un marché intégré de l'électricité est essentiel pour que tous les pays puissent bénéficier de l'électricité la plus propre de l'Histoire.

BRUXELLES, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Neuf mesures politiques pouvant diriger l'économie européenne vers le net-zéro, souligne Eurelectric's Power Barometer 2021 , une analyse des tendances de l'industrie dans le secteur de l'électricité de l'UE.

Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF et Président d' Eurelectric a déclaré :

« Avec le paquet « Fit for 55 », l'électricité européenne pourrait être sans carbone cinq à dix ans plus tôt que prévu, ce qui aiderait les transports, le chauffage et les industries à accélérer leur décarbonation. Nous sommes prêts et engagés à jouer un rôle de premier plan et à fournir l'électricité zéro carbone nécessaire à réaliser l'ambition du Pacte vert ».

Kristian Ruby, secrétaire générale d'Eurelectric, a ajouté :

« Pour réaliser cette ambition, il est essentiel d'avoir les bons signaux d'investissement et d'éliminer tous les obstacles qui existent. La priorité absolue doit être de réduire les délais de délivrance de permis pour les nouveaux projets d'électricité. »

En moins d'une décennie, la capacité électrique doit augmenter de 27 % par rapport à 2020. Cela correspond à une croissance de 93 % des capacités renouvelables, atteignable uniquement si les processus européens de délivrance de permis changent radicalement.

L'investissement doit augmenter pour combler l'écart d'ambition. D'ici 2030, les investissements dans la distribution devront doubler par rapport à la moyenne des dix dernières années et atteindre 55 milliards d'euros par an. Les capacités de production propre auront quant à elles besoin de 75 milliards d'euros par an. Les principaux facteurs habilitants seront : des règles claires et fondées sur le marché, un système de quotas d'émission fonctionnel, des tarifs de réseau modernisés et une réglementation complète pour al flexibilité.

L'électrification des secteurs du transport, chauffage/refroidissement et de l'industrie doit croître de façon fulgurante. À moins que la réduction annuelle des émissions ne triple pour atteindre 160 Mt d'équivalent CO2, la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre ne sera atteinte qu'en 2045 ? soit 15 ans trop tard. La clé de ces objectifs de décarbonation est d'amener le taux d'électrification à passer de 23% aujourd'hui à au moins 33 % en 2030.

Les taxes et prélèvements appliqués à l'électricité doivent également être réduits. Alors qu'ils ont augmenté de 29 % depuis 2010, ceux-ci pèsent sur les consommateurs qui cherchent à adopter des alternatives zéro carbone pour le transport, le chauffage/refroidissement et les procédés industriels. Les décideurs politiques de l'UE doivent les réduire pour permettre de tripler les pompes à chaleur électriques à 45 millions et porter la part de marché des VE à 60 %, contre 10 % en 2020, comme le prévoit le paquet « Fit for 55 ».

