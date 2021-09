Scaled Agile affiche une croissance record alors qu'elle dépasse le million de personnes formées selon le cadre SAFe®, le plus important cadre favorisant la souplesse opérationnelle au monde





Les clients de SAFe, dont FedEx, Chevron, American Express, Lockheed Martin, Bosch, Intel, Pepsico, Deutsche Telekom et Porsche, signalent d'importantes améliorations sur le plan du temps de mise sur le marché, de la productivité, de la qualité et de l'engagement des employés.

BOULDER, Colorado, 28 septembre 2021 /CNW/ - Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, a annoncé aujourd'hui que le nombre de personnes formées dans SAFe a dépassé le million. Cette croissance est due à l'intérêt marqué envers la souplesse d'entreprise au cours de la dernière année.

Le nombre de personnes qui utilisent SAFe a augmenté de façon exponentielle depuis le lancement du cadre en 2011. Il a fallu sept ans pour former un demi-million de personnes, et seulement deux ans pour en former le double. SAFe est utilisé à l'échelle mondiale dans tous les secteurs, du gouvernement à la santé en passant par l'aérospatiale, l'automobile et les finances. Les employés de plus de 20 000 entreprises ont été formés dans SAFe, et depuis 2017, de multiples sources, dont Gartner et Digital IA's State of Agile, signalent que SAFe détient une avance importante sur d'autres cadres en expansion.

« Notre croissance témoigne du fait que de nombreuses entreprises veulent vraiment améliorer leur souplesse et accélérer leurs initiatives de transformation numérique, a déclaré Chris James, chef de la direction de Scaled Agile, Inc. Chaque personne formée représente un investissement financier pour l'entreprise et un engagement à travailler différemment à long terme. Nous sommes profondément reconnaissants envers notre réseau de 500 partenaires pour le rôle qu'ils ont joué dans l'atteinte de cette étape importante, et pour avoir aidé leurs clients à constater les avantages commerciaux rendus possibles grâce à SAFe ».

« Notre première formation sur le cadre SAFe a eu lieu avec une quinzaine de personnes à Boulder, au Colorado, en 2011. L'idée que ce petit groupe compte maintenant plus d'un million de personnes nous remplit de fierté. Nous avons vu cette communauté produire certaines des innovations les plus marquantes au monde. Nous sommes fiers de continuer à les appuyer dans leur pratique quotidienne du SAFe alors qu'ils bâtissent l'avenir et donnent vie à leurs idées extraordinaires », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe et méthodologiste en chef.

Pour en savoir plus sur le SAFe et sa communauté de pratique, visitez le site scaledagile.com.

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le plus important cadre au monde favorisant la souplesse opérationnelle. Par le biais de formations et de certifications, d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté croissante de plus d'un million de professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer la souplesse dans leur culture d'entreprise afin qu'elles puissent rapidement offrir de la valeur à leur clientèle, tirer parti d'occasions d'affaires émergentes et améliorer leurs résultats commerciaux. Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com.

