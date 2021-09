Le lancement virtuel de nouveaux produits pour l'automne 2021 d'Absen a été un succès; la série d'écrans à micro-LED Clear Cobalt a connu des débuts fracassants





SHENZHEN, Chine, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une diffusion en direct en ligne qui a eu lieu le 23 septembre, Absen a lancé ses nouveaux produits haut de gamme pour l'automne 2021; des écrans à micro-LED de première génération, des solutions de studio de cinéma virtuel et trois produits novateurs, que l'entreprise offrira à sa clientèle internationale. Plus de 600 clients et partenaires de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont participé à la diffusion en direct pour en savoir plus sur les technologies de pointe et l'orientation du développement du secteur des écrans à LED.

La série d'écrans à micro-LED Clear Cobalt a fait sa grande entrée sur le marché

Avec l'avènement de l'affichage intelligent 5G+8K ultra haute définition, les gens sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la qualité d'image et la résolution. Pour répondre à leurs attentes, les fabricants d'écrans au pays et à l'étranger se tournent vers la technologie d'affichage à micro-LED de nouvelle génération. En effet, les principales entreprises en amont et en aval de la chaîne du secteur de l'affichage font des pieds et des mains pour accroître les investissements dans cette nouvelle technologie, ce qui stimule encore davantage son développement. Misant sur ses forces technologiques, Absen a élaboré une stratégie méticuleuse pour l'affichage à micro-LED. L'entreprise a lancé cette technologie au cours du premier semestre de 2021, ce qui a attiré l'attention de l'industrie.

Le produit haut de gamme et de nouvelle génération d'écran à micro-LED de la série Clear Cobalt, qu'Absen a mis cinq ans à développer, a fait ses grands débuts lors du lancement automnal. Il s'agit d'un produit stable de haute qualité intégrant la technologie de montage direct des puces inversé et l'algorithme HDR10 de base. Incorporant les technologies de revêtement noir et de correction du niveau de noir, le produit fournit un excellent effet d'affichage d'une surface ultranoire, une haute luminosité et un rapport de contraste élevé. Il offre également une qualité d'image réaliste et une expérience de visionnement confortable, tout en assurant une protection contre l'humidité, la poussière, l'abrasion, l'oxydation, les décharges électrostatiques et la lumière bleue. Conçu pour un usage intérieur, le produit peut être utilisé à plusieurs fins, comme dans des salles de conférence haut de gamme, des salles de contrôle, des studios de radio et de télévision et des résidences de luxe.

La solution de studio de cinéma virtuel à LED a fait une apparition remarquée

En tant qu'application émergente qui a suscité beaucoup d'intérêt au cours des dernières années, le studio de cinéma virtuel à LED offre d'incroyables résultats de tournage professionnels. Son affichage réaliste, ses effets visuels exceptionnels et son expérience immersive sont adaptés à des cas d'utilisation actuels, comme la production cinématographique et télévisuelle ainsi que l'usage en studio. Lors du lancement automnal, la solution de studio de cinéma virtuel à LED d'Absen a connu un début impressionnant. Grâce à ses produits fiables, à ses services de haute qualité et à sa position de chef de file du marché, Absen s'engage à promouvoir l'utilisation du studio de cinéma virtuel à LED pour renforcer l'industrie culturelle du cinéma et de la télévision.

Les produits professionnels de moindre envergure de la série HC de nouvelle génération, les produits de crédit-bail à mini-LED et de haute définition de la série AX Pro et les carreaux de plancher pour les scènes professionnelles de la série MR ont également été lancés. Ces produits répondent aux différents besoins des clients d'Absen en leur offrant différentes options.

Grâce à la vaccination universelle contre la COVID-19 en 2021, la pandémie mondiale s'est progressivement stabilisée et les activités commerciales ont commencé à reprendre. La demande du marché des écrans à LED augmente, et le secteur dans son ensemble affiche une tendance à la hausse. Absen connaît également une forte reprise sur le marché mondial.

Les produits et les solutions présentés lors du lancement constituent les dernières réalisations d'Absen dans le domaine des écrans à LED et reflètent l'orientation du développement de l'industrie. À l'avenir, Absen continuera de se concentrer sur les besoins de sa clientèle et d'élaborer des produits technologiques de pointe pour guider les changements au sein de l'industrie, en s'efforçant de conserver une longueur d'avance grâce à des efforts inlassables d'innovation.

Félicitations à Absen pour son lancement réussi de nouveaux produits à l'automne 2021! Bien que la diffusion en direct soit terminée, l'enthousiasme ne cesse de croître. Pour visionner l'enregistrement de l'événement, cliquez ici : http://live.vhall.com/528050587

