XY Labs/XYO Network annonce des bénéfices record pour le premier semestre 2021 avec une croissance multipliée par deux

Le XYO Network (Coinbase : $XYO), le réseau de blockchain géospatial, a annoncé aujourd'hui une croissance multipliée par deux ainsi qu'une rentabilité record pour le premier semestre 2021. XY Labs a généré un bénéfice net de 3 841 615 USD au premier semestre 2021 grâce à une pléthore de partenariats divulgués et non divulgués, contre une perte de 1 967 793 USD au premier semestre 2020.

XYO a déclaré que le nombre de noeuds du XYO Network avait doublé de taille au cours des trois derniers mois, notant des perspectives prometteuses pour le reste de l'année 2021 et soulignant une forte reprise après la pause mondiale causée par la COVID-19.

L'annonce de la société met en lumière la lutte financière constante à laquelle sont confrontés de nombreux projets cryptographiques, dont les principaux actifs comme les tokens cryptos et les devises connaissent une volatilité extrême sur les bourses décentralisées sur lesquelles ils négocient. Arie Trouw, l'un des fondateurs du projet et PDG de la société mère, a expliqué de quelle façon XYO a évité de devenir une « pièce morte » en mettant l'accent sur la rentabilité et le développement technologique au cours des deux dernières années.

« À l'instar des nombreuses "pièces mortes" qui sont le résultat de l'échec de projets cryptos à partir de 2018, notre token utilitaire est florissant », a déclaré M. Trouw. « Nous croyons fermement que c'est en choisissant de nous concentrer intensément sur une technologie solide, sur la rentabilité et sur la croissance développementale au cours des deux dernières années que nous avons dépassé d'autres projets de blockchain qui se concentraient peut-être davantage sur des promesses et des perspectives fiévreuses de croissance. »

M. Trouw a poursuivi en expliquant certaines des mises à jour à venir de la technologie du XYO Network, soulignant que l'objectif de l'entreprise est d'améliorer la rapidité et la mise en oeuvre des partenariats futurs et actuels.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise partage des chiffres prometteurs concernant ses produits ; au début de cette année, l'entreprise a publié une étude de cas analysant 500 clients qui utilisent son application « COIN » pour participer au réseau blockchain en échange de prix et de récompenses L'étude a montré que les utilisateurs avaient collectivement gagné 933 697 010 tokens XYO, le token crypto utilitaire utilisé pour le réseau qui a récemment été répertorié sur Coinbase. Au moment de l'étude de cas, le total des tokens a été évalué à plus de 14 millions USD.

Toujours selon M. Trouw, ce n'est pas terminé, et il a bon espoir concernant les prochains développements. « Au cours des deux dernières années, nous nous sommes peut-être fait plus discrets, mais en aucun cas nous n'avons été moins concentrés sur la réalisation de la technologie que nous rêvions de bâtir », a-t-il ajouté. « En fait, nous avons été plus efficaces et plus alignés que jamais... et nous avons hâte de voir où tout cela va nous mener. »

Depuis 2012, nous développons des produits géospatiaux que les clients peuvent utiliser dans la vie quotidienne pour les aider à améliorer la création, la gestion et la provenance de leurs activités, tâches, données et divertissements personnels. En 2018, nous avons dévoilé le XYO Network, premier réseau de blockchain géospatial au monde soutenu par la cryptographie. Avec les plus de 3 millions de téléchargements de notre application « COIN » alimentée par XYO, les utilisateurs du monde entier peuvent prendre part au XYO Network et même être récompensés pour cela. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur https://xy.company et https://xyo.network.

