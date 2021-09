Déclaration - Le gouvernement du Canada honore l'esprit et l'héritage de Joyce Echaquan





OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Comme pays, nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes les formes de racisme systémique dans nos établissements. En collaboration avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, nous devons appuyer des systèmes de santé plus sécuritaires et inclusifs sur le plan culturel. Les circonstances entourant la mort de Joyce Echaquan ne peuvent pas et ne doivent pas être oubliées.

Il y a un an aujourd'hui, Joyce Echaquan a voulu se faire soigner dans un centre médical à Joliette, au Québec. Après avoir enregistré une vidéo Facebook en direct qui décrivait les mauvais traitements racistes qu'elle subissait, Joyce est morte sans recevoir les soins médicaux dont elle avait besoin. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont le droit d'être servis par un système de soins de première classe sans discrimination ni racisme, peu importe leurs circonstances ou l'endroit où ils vivent, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

À la suite de sa mort, la Nation atikamekw a établi le Principe de Joyce qui vise à garantir à tous les Autochtones le droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et sanitaires ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

En janvier 2021, à l'aide du leadership de médecins, infirmières, sages-femmes et autres professionnels autochtones, nous avons annoncé notre engagement à ce que l'élaboration concertée de lois sur la santé fondées sur les distinctions s'inspire de l'esprit et des éléments du Principe de Joyce.

Une série de Dialogues nationaux, convoqués par les ministres fédéraux, ont eu lieu en octobre 2020, en janvier 2021 et en juin 2021 avec des représentants des organisations autochtones nationales, des professionnels de santé autochtones, des partenaires des systèmes de santé ainsi que des représentants provinciaux et territoriaux. Il s'agissait de premiers pas importants pour discuter de l'expérience et des formes de racisme anti-autochtone dans les systèmes de santé du Canada.

En août 2021, nous avons annoncé notre réponse fédérale aux Dialogues nationaux pour la lutte contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé. Nous affecterons notamment 126,7 millions de dollars sur trois ans à la prise de mesures en vue de mettre en place des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les Autochtones se sentiront respectés et en sécurité. Par ailleurs, ces fonds s'harmonisent à la réponse fédérale à l'appel à la justice lancé par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qui vise à reconnaître le fait que les femmes autochtones et d'autres groupes marginalisés, comme les personnes 2ELGBTQQIA+, sont touchés de manière disproportionnée par le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé au Canada.

Une partie de ce financement assurera également le leadership fédéral pour appuyer la capacité des partenaires autochtones à participer à des tables rondes régionales pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé au Canada. Il s'agit aussi de donner l'exemple en évaluant et en améliorant les programmes et les pratiques de Services aux Autochtones Canada pour garantir des services plus sécurisants et mieux adaptés à la culture.

Chaque jour, et aujourd'hui à l'anniversaire de son décès, on se souvient de Joyce. On honore le courage dont elle a fait preuve pour communiquer son expérience au pays. Nous continuerons de collaborer assidûment avec nos partenaires pour lutter contre le racisme envers les Autochtones sous toutes ses formes et, notamment, dans les systèmes de soins. Bien que d'importantes premières mesures aient été prises pour lutter contre le racisme dans les systèmes de soins du Canada, il est évident qu'il faut en faire plus. Nous demeurons déterminés à collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé pour renforcer dans les systèmes de santé au Canada la sécurité et le respect des Autochtones. »

