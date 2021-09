Andersen Global développe son empreinte en Asie où le cabinet ajoute quatre pays à sa portée mondiale





Andersen Global étend la couverture orientale de sa plateforme internationale grâce à un Accord de collaboration passé avec le cabinet de conseil fiscal BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., ajoutant ainsi 14 sites répartis à Singapour, en Malaisie, en Chine et à Hong Kong.

Fondé en 1968, BoardRoom propose une gamme complète de services fiscaux, financiers, de paie et de secrétariat d'entreprise, fournissant des solutions commerciales et des services de conseil à une clientèle diversifiée où figurent des multinationales du classement Fortune 500, des sociétés publiques et des entreprises privées. La société est dirigée par le chef de la direction du Groupe, Kim Teo et le directeur général de BBS Chester Leong, et opère avec 19 associés et plus de 800 collaborateurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec des professionnels qui partagent les mêmes idées que nous, investissent dans leurs employés et favorisent la gérance, afin de garantir aux clients des solutions de premier ordre », a déclaré Kim Teo. « Grâce à notre expertise et nos synergies combinées, nous allons être en mesure de proposer des services intégrés, indépendants et sans faille à l'échelle mondiale. »

« BoardRoom offre une large couverture et une solide implantation dans la région », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Leur vaste expérience et l'étendue de leurs connaissances représentent un atout inestimable pour nos clients ayant des intérêts au niveau local et régional. Kim et son équipe appliquent les normes professionnelles les plus strictes, et nous sommes impatients de travailler ensemble à l'heure où nous poursuivons le développement des capacités de notre groupe dans cette région importante. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 315 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

