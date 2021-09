GlobalLogic lance un hub collaboratif au Lumada Innovation Hub Tokyo





Hitachi, Ltd. (TSE : 6501, « Hitachi ») et GlobalLogic*1, une société du Groupe Hitachi, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un hub collaboratif dont la mission sera de promouvoir les services de transformation numérique (DX) sur le marché japonais. Basé au Lumada Innovation Hub Tokyo*2, une base de co-création pour Hitachi, ce hub de collaboration combinera les capacités de GlobalLogic et de Lumada. Concrétisant la stratégie d'intégration conjointe, ce partenariat a pour objectif de faciliter l'entrée de GlobalLogic au Japon et d'accélérer le développement commercial des services d'ingénierie numérique axés sur la conception de GlobalLogic, en établissant un système visant à soutenir les clients au Japon à compter de l'exercice 2022.

« La demande du marché pour les services DX continue de croître à un rythme rapide, à l'heure où les marques mondiales exploitent de plus en plus les technologies numériques pour créer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'engagement des clients », a déclaré Nitesh Banga, directeur de l'exploitation chez GlobalLogic. « GlobalLogic et Hitachi sont bien placées pour répondre à ce besoin, et le lancement du hub de collaboration constituera un premier pas important vers l'apport de capacités DX étendues au marché japonais. »

Récemment acquise par Hitachi en juillet 2021 et opérant en tant que société du Groupe Hitachi, GlobalLogic est un leader des services d'ingénierie numérique, avec des capacités couvrant la stratégie, le design d'expérience et l'ingénierie logicielle chip-to-cloud. GlobalLogic fournit non seulement des services en amont tels que l'idéation de produits, mais implémente également cette vision dans des plateformes, des expériences et des produits réels.

Hitachi possède une expertise et une expérience en DX qui ont été cultivées au sein de l'entreprise Lumada, y compris l'approche conceptuelle et la science des données, et travaille avec ses clients et partenaires pour créer une nouvelle valeur en combinant sagesse et idées.

En tant que premier projet à tirer parti des forces des deux sociétés, Hitachi et GlobalLogic ont commencé à travailler pour accélérer la transformation de l'activité de stockage d'Hitachi en un modèle commercial « as-a-service » basé sur le cloud. Cette initiative permettra à Hitachi et GlobalLogic de créer et de personnaliser des offres de services communes pour le marché japonais.

À propos de la collaboration entre Hitachi et GlobalLogic

Le Lumada Innovation Hub Tokyo et les studios de conception et centres d'ingénierie de GlobalLogic à travers le monde sont connectés en ligne, et des ateliers sont organisés pour des projets collaboratifs, tirant parti de la vaste expérience de mise en oeuvre DX de GlobalLogic, de sa conception d'expériences et de ses capacités en ingénierie logicielle chip-to-cloud. Hitachi et GlobalLogic vont mettre en oeuvre des projets qui accélèrent la DX pour les clients au Japon.

Dotés d'une expertise dans les industries et entreprises du marché japonais, les design thinkers*3 du Lumada Innovation Hub Tokyo travailleront avec les parties prenantes commerciales d'Hitachi et les concepteurs et architectes de solutions de GlobalLogic pour identifier des objectifs transformationnels. L'approche de résolution rapide des problèmes de GlobalLogic sera appliquée pour développer des stratégies DX et créer rapidement des prototypes de modèles commerciaux.

Le premier atelier a eu lieu pour l'activité de stockage d'Hitachi, où Hitachi et GlobalLogic ont travaillé sur des architectures visant à améliorer l'état de préparation au cloud. En tirant parti des services d'ingénierie numérique de GlobalLogic, Hitachi va renforcer et accélérer son modèle « as-a-service » pour ses activités de stockage. Hitachi et GlobalLogic appliqueront les résultats de cet atelier aux autres unités produits d'Hitachi afin d'accélérer la DX pour ses clients.

Opportunités futures

Sur la base du nouveau processus commercial co-créé et mis en place dans le cadre de ce projet, Hitachi testera son applicabilité par rapport à une variété de projets de transformation numérique et prévoit de lancer le service pour les clients japonais au cours de l'exercice 2022.

À l'avenir, les plus de 22 000 professionnels de la conception et de l'ingénierie logicielle de GlobalLogic dans le monde et les 35 000 professionnels du numérique d'Hitachi travailleront ensemble via le Lumada Innovation Hub Tokyo pour promouvoir des activités d'innovation sociale qui tirent parti de la technologie numérique pour résoudre les problèmes rencontrés par les clients et par la société à l'échelle mondiale, y compris le marché japonais.

Présentation de la collaboration au Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN

Vous pourrez en apprendre davantage sur cette collaboration au « Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN », qui se tiendra du (lundi) 11 au (vendredi) 15 octobre 2021. Le projet sera présenté lors des sessions suivantes :

Le 11 octobre de 9h00 à 9h25 Discours liminaire : Toshiaki Higashihara « Future Achieved by DX of Social Infrastructure ? Sustainable Society and Creative Consumer » (Les infrastructures sociales du futur grâce à la DX - Une société durable et un consommateur créatif)

Le 12 octobre, de 9h30 à 10h00 Session de mise en lumière « Towards Becoming a Global DX Partner ? Hitachi's Acceleration of Global Lumada Business » (Devenir un partenaire DX mondial ? Accélération par Hitachi des activités mondiales de Lumada)

Le 12 octobre, de 13h30 à 13h50 Séminaire « How to Combine Knowledge and Ideas by Lumada » (Comment combiner les connaissances et les idées grâce à Lumada)

Site officiel de l'Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN : https://www.service.event.hitachi/en/

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie des produits numériques. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Ayant son siège social dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs des communications, des services financiers, de l'automobile, de la santé et des sciences de la vie, de la technologie, des médias et du divertissement, de la fabrication et des semi-conducteurs. GlobalLogic est une société du Groupe Hitachi.

À propos du Lumada Innovation Hub Tokyo

Le Lumada Innovation Hub Tokyo est un endroit où les connaissances et les idées convergent pour stimuler l'innovation. Le hub propose des ateliers et la génération d'idées grâce à des ressources humaines axées sur le numérique comme des design thinkers et des scientifiques des données qui connaissent bien le marché japonais, ainsi qu'à des services de développement agiles qui tirent parti de l'expérience de Lumada en matière de transformation numérique.

https://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/innovation_hub/index.html

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), dont le siège est à Tokyo, au Japon, contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale. Hitachi se concentre sur le renforcement de sa contribution à l'environnement, à la résilience des entreprises et des infrastructures sociales ainsi que sur des programmes complets visant à améliorer la sécurité et la sûreté. Hitachi résout les problèmes rencontrés par ses clients et la société en général dans six domaines : informatique, énergie, mobilité, industrie, vie intelligente et systèmes automobiles, grâce à ses solutions propriétaires Lumada. Les revenus consolidés de la société pour l'exercice 2020 (clos le 31 mars 2021), durant lequel elle a employé environ 350 000 personnes à travers le monde, se sont chiffrés à 8 729,1 milliards JKY (78,6 milliards USD). Pour en savoir plus sur Hitachi, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse https://www.hitachi.com.

*1 - Communiqué de presse du 14 juillet 2021 « Hitachi Completes Acquisition of GlobalLogic » https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2021/07/f_210714.pdf

*2 - Communiqué de presse du 22 mars 2021 « Hitachi Establishes Lumada Innovation Hub Tokyo to Accelerate the Lumada Movement Through New Collaborative Creation With a View to the Post-COVID-19 World » https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2021/03/210322a.html

*3 - Design Thinkers : Ressources humaines axées sur le numérique capables de découvrir les enjeux essentiels de l'entreprise et de proposer des solutions DX en se basant sur l'approche conceptuelle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

