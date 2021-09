Sanya renforce son engagement envers le tourisme pour une croissance inclusive à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme





SANYA, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ ? En l'honneur de la Journée mondiale du tourisme du 27 septembre, Sanya, la station balnéaire populaire située à l'extrémité sud de l'île de Hainan, a renouvelé son engagement à créer une destination touristique ouverte à tous. Ce haut lieu de vacances a lancé cette année une série d'initiatives visant à relancer l'industrie du tourisme tout en permettant de partager les bénéfices à tous les niveaux de la communauté, depuis les plus grands hôteliers jusqu'aux entreprises locales et aux groupes ethniques.

Avec le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », la Journée mondiale du tourisme 2021 reconnaît le rôle crucial que joue le tourisme dans la reprise et la croissance sociale et économique après la crise de la COVID-19. Le programme de cette année va au-delà du tourisme lui-même pour reconnaître l'importance des voyages pour ouvrir de nouvelles possibilités et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté tandis que le monde commence à se tourner vers l'avenir. Tout au long de l'année, l'office de promotion du tourisme de Sanya a adopté cet état d'esprit en lançant diverses initiatives célébrant tout ce que la destination a à offrir, tout en unissant les cultures modernes et anciennes.

« Avec plus de 15 millions de touristes en 2020, Sanya rassemble des personnes de tous horizons. Nous souhaitons accueillir davantage de personnes à Sanya tout en veillant à ce que tout le monde puis en ressentir les bénéfices. L'année écoulée a été pour nous l'occasion de renforcer la compréhension et le dialogue entre les entreprises locales, les personnes et les parties prenantes internationales afin de parvenir à une compréhension commune et de créer un avenir plus inclusif pour le tourisme », a déclaré Yu Tingting, directeur adjoint du Conseil de promotion du tourisme de Sanya.

Une approche clé que Sanya a adoptée pour créer une industrie touristique inclusive est la culture de son industrie des mariages. Rien qu'en 2020, la région a accueilli plus de 2 200 mariages et a accueilli plus de 260 000 couples et 200 000 couples en lune de miel. L'Association du tourisme de mariage de Sanya a lancé des forfaits de mariage complets avec cérémonie, photographie de voyage et lune de miel pour répondre aux besoins changeants des voyageurs « millenials » modernes. Dans le même temps, Sanya permet aux couples de personnaliser le mariage de leurs rêves grâce à une personnalisation professionnelle et exclusive de leur mariage. En outre, des normes officielles du secteur et un système de certification des talents reconnu mondialement ont également été lancés pour aider les entreprises locales et capter une plus grande part du marché international des mariages.

Au-delà des offres culturelles modernes, Sanya a pris des mesures pour célébrer et rendre hommage à son histoire et à sa culture uniques par le biais d'une attraction majeure : le festival culturel de la ville ancienne de Yazhou. Avec un programme comprenant un sommet international sur le tourisme culturel, un spectacle de costumes nationaux, une fête de la chanson et de la musique folkloriques de Yazhou, un marché du village de Baoping rénové et bien d'autres choses encore, le festival invite les voyageurs à découvrir les histoires, les cultures et les traditions qui ont fait de Sanya la ville qu'elle est aujourd'hui.

En outre, Sanya tire parti de la popularité croissante des sports électroniques et de la musique en direct pour s'assurer que la destination reste pertinente et inclusive pour les générations futures. Plus tôt cette année, l'initiative de marketing international « Sanya x Game for Peace (la version chinoise de PUBG Mobile) » a vu la destination s'associer à l'industrie florissante des sports électroniques pour promouvoir Sanya auprès d'un nouveau segment de voyageurs. Sanya accueillera également les amateurs de sport et de musique de tous horizons avec davantage d'événements sportifs de plage et de mer, ainsi que divers festivals de musique tels que le Midi Music Festival.

À l'avenir, l'office de promotion du tourisme de Sanya continuera à travailler main dans la main avec les entreprises, les associations et les organisations culturelles locales pour proposer davantage d'expériences aux voyageurs. En invitant à la découverte de ses anciennes racines et en s'adaptant aux tendances contemporaines en matière de voyage et de style de vie, Sanya construira un secteur touristique plus inclusif où chacun pourra profiter des avantages sociaux et économiques qu'apportent les voyages.

