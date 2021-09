CSC découvre que la majorité des plus grandes entreprises mondiales sont susceptibles d'être victimes d'hameçonnage et d'usurpation de marque en raison de la protection insuffisante de leur domaine





CSC, le leader mondial en matière de sécurité juridique, fiscale, des entreprises et des domaines, a publié aujourd'hui son rapport annuel intitulé « Domain Security Report: Forbes Global 2000 Companies », selon lequel les domaines web demeurent dangereusement sous-protégés malgré la transition vers la modernisation des opérations et des environnements commerciaux parmi les sociétés figurant au classement « Global 2000 ».

Les recherches de CSC montrent également que la plupart de ces entreprises sont toujours à la traîne en matière d'adoption de mesures de protection pour leurs domaines. Plus précisément, 81 % d'entre elles n'utilisent pas de verrous de niveau de registre. D'autres constatations alarmantes prouvent que la sécurité des domaines reste une considération secondaire pour de nombreuses marques :

70 % des domaines homoglyphes (noms à concordance partielle) ? une tactique couramment utilisée pour l'hameçonnage et l'usurpation de marque ? appartiennent à des tiers

57 % des entreprises du classement Global 2000 ont recours à des bureaux d'enregistrement grand public qui ne proposent que des mécanismes limités de sécurité pour prévenir les détournements de domaines et les empoisonnements de cache DNS

« Les mesures fondamentales de sécurité de domaine continuent d'être ignorées parce qu'elles ne sont toujours pas considérées comme des éléments essentiels dans le cadre plus large de la réduction des menaces par rançongiciel, hameçonnage ou compromission de messagerie commerciale », a déclaré Mark Calandra, président de CSC Digital Brand Services. « Les efforts visant à acquérir des noms de domaine légitimes assortis d'une surveillance des domaines malveillants doivent constituer une priorité plus pressante pour les entreprises si elles veulent rester protégées et contrer les cyberrisques. Sinon, elles s'exposent à de graves menaces en matière de cybersécurité, protection des données, propriété intellectuelle, chaînes d'approvisionnement, sécurité des consommateurs, revenus et réputation. »

D'autres constatations de CSC laissent peu de doutes quant au mode opératoire des acteurs malveillants, qui ont recours à des tactiques pour ne laisser aucune trace et accélérer leurs tentatives d'attaques. Les recherches ont montré que, parmi les 70 % de domaines tiers considérés comme suspects :

77 % utilisaient des services de confidentialité de domaines ou que leurs coordonnées WHOIS avaient été effacées

L'augmentation de la cybercriminalité et de la fraude numérique, parallèlement à la hausse régulière des enregistrements de domaines au cours de ces dix-huit derniers mois, exige une supervision plus appuyée de la part du secteur. En même temps, il est impératif que les entreprises soient proactives en matière d'optimisation de la sécurité de leurs domaines. Cela passe notamment par l'application de mesures de sécurité qui aideront à réduire l'hameçonnage, point de départ habituel des attaques au rançongiciel. Les entreprises doivent adopter une approche de la cybersécurité plus agressive afin d'entraver les activités criminelles qui prennent place au sein de leur écosystème de domaines.

À propos de CSC

