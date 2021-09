Diligent recrute un nouveau vice-président senior pour les partenariats mondiaux





Diligent Corporation, le leader mondial en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), en mode SaaS, annonce aujourd'hui l'arrivée de Ricardo Moreno en tant que nouveau vice-président senior des partenariats mondiaux au sein de l'entreprise, qui dirigera également la croissance commerciale pour l'Amérique latine.

À ce nouveau poste nouvellement créé, M. Moreno élaborera et exécutera une stratégie mondiale destinée à générer de nouvelles sources de revenus pour Diligent en signant des partenariats commerciaux et technologiques, et à développer des ressources, moyens et incentives afin de maximiser la valeur réciproque des partenariats. En outre, il sera responsable de la génération de revenus et du développement commercial à titre de directeur des recettes de l'entreprise pour l'Amérique latine.

« Nos logiciels de gouvernance, de risque et de conformité - et notre nouvelle solution ESG - conviennent naturellement à l'écosystème des partenaires », a déclaré Lisa Edwards, COO de Diligent. « Ce nouveau poste témoigne de l'attention accrue que Diligent porte aux revendeurs, aux intégrateurs de systèmes et aux partenariats stratégiques pour améliorer l'efficacité de nos clients en matière de GRC. Ricardo apporte à Diligent sa vaste expertise en matière de développement commercial, et il contribuera à l'accélération de notre empreinte mondiale en maximisant la valeur des partenariats pour l'entreprise, et en développant notre présence en Amérique latine ».

C'est comme dirigeant chevronné en matière de partenariat, enraciné en Amérique latine et doté d'une expérience à l'internationale approfondie, que M. Moreno rejoint Diligent après avoir travaillé chez Zendesk, où il a mis en place l'activité du partenariat mondial qui a permis à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Auparavant, en tant que directeur général et vice-président des ventes mondiales, M. Moreno a dirigé des activités de ventes aux partenaires mondiaux à hauteur de plusieurs milliards de dollars chez Intel et en tant que vice-président de l'organisation des partenaires de Cisco aux États-Unis et en Amérique latine.

« En tant que principal fournisseur de la gouvernance, du risque et de la conformité, Diligent est sur une trajectoire de croissance passionnante, et ce rôle souligne l'engagement accru de l'entreprise à rentabiliser les partenariats pour approfondir son impact et satisfaire les besoins des clients », a déclaré Ricardo Moreno. « Je me réjouis de développer le programme de partenariats de Diligent et d'augmenter sa part de marché en Amérique latine ».

Diligent est la première société de gouvernance, du risque et de la conformité (GRC), en mode Saas, au service de plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 25 000 entreprises du monde entier. La modernité de notre plateforme GRC permet aux conseils d'administration, aux cadres et aux autres dirigeants d'avoir une vue globale et intégrée des données ESG, de l'audit, du risque, de la sécurité de l'information, de l'éthique et de la conformité au sein de toute l'entreprise. Diligent offre la technologie, les connaissances et la confiance aux dirigeants de façon à ce qu'ils puissent façonner des entreprises plus efficaces, équitables et performantes.

