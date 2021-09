Scaled Agile enregistre une croissance record alors qu'il dépasse le million de personnes formées à SAFe®, le premier cadre mondial pour l'agilité des entreprises





Les clients de SAFe, notamment FedEx, Chevron, American Express, Lockheed Martin, Bosch, Intel, Pepsico, Deutsche Telekom et Porsche, font état d'améliorations commerciales significatives en matière de délai de commercialisation, de productivité, de qualité et d'engagement des employés

BOULDER, Colorado, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, a annoncé aujourd'hui que le nombre de personnes formées à SAFe a dépassé le million, car le fort intérêt pour l'agilité des entreprises a accéléré son adoption au cours de l'année dernière.

Le nombre de personnes pratiquant SAFe a augmenté de façon exponentielle depuis le lancement du Cadre en 2011. Il a fallu sept ans pour atteindre un demi-million de personnes formées, mais seulement deux ans pour doubler ce nombre. SAFe est pratiqué à l'échelle mondiale dans tous les secteurs, du gouvernement et de la santé à l'aérospatiale, à l'automobile et à la finance. Plus de 20 000 entreprises ont formé des personnes à SAFe et, depuis 2017, de multiples sources, dont Gartner et State of Agile de Digital AI, indiquent que SAFe détient une avance prétenable sur d'autres cadres de mise à l'échelle.

« Notre croissance témoigne du fait que de nombreuses entreprises sont sérieuses quant à l'agilité des entreprises et à l'accélération de leurs initiatives de transformation numérique », a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. « Chaque personne formée représente un investissement financier pour l'entreprise ainsi qu'un engagement à long terme envers une façon différente de travailler. Nous sommes profondément reconnaissants à notre réseau de 500 partenaires pour leur rôle dans la réalisation de cette étape importante et pour avoir aidé leurs clients à réaliser les avantages commerciaux qui sont réalisables grâce à SAFe. »

« Notre premier cours SAFe comptait environ 15 personnes à Boulder, au Colorado, en 2011 », a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe et méthodologiste en chef. « L'idée que ce petit groupe soit passé à plus d'un million est une profonde expérience d'humilité. Nous avons vu cette communauté livrer certaines des innovations les plus révolutionnaires au monde. Et nous sommes fiers de continuer à les soutenir dans leur pratique quotidienne de SAFe alors qu'ils construisent l'avenir et donnent vie à leurs idées extraordinaires. »

Pour en savoir plus sur le SAFe et sa communauté de pratique, rendez-vous sur scaledagile.com.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le plus important cadre au monde favorisant l'agilité de l'entreprise. Grâce à l'apprentissage et à la certification, à un réseau mondial de partenaires et à une communauté croissante de plus d'un million de professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer l'agilité dans leur culture afin qu'elles puissent rapidement identifier et générer de la valeur client, capitaliser sur les opportunités émergentes et améliorer les résultats commerciaux. Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com.

