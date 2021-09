Minière Monarch annonce ses résultats du trimestre et de la période de 232 jours terminés le 30 juin 2021





MONTRÉAL, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre et la période de 232 jours terminés le 30 juin 2021. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.



Sommaire des résultats financiers

(En dollars, sauf les données par action)



PÉRIODE DE 232 JOURS

TERMINÉE LE 30 JUIN

2021 PÉRIODE DE TROIS MOIS

TERMINÉE LE 30 JUIN

2021 Frais d'administration 1 761 466 1 176 022 Entretien et maintenance 2 757 758 1 794 899 Frais d'exploration 3 471 155 2 229 013 Recouvrement d'impôts sur les résultats et impôts miniers différés (1 766 907) (1 790 126) Perte nette (5 598 402) (2 837 751) Perte nette de base et diluée (0,12) (0,04)

« Depuis notre entrée en bourse le 26 janvier dernier sous la nouvelle entité Corporation Minière Monarch, nous avons fait d'énormes progrès et nous sommes en voie de relancer les opérations à la mine Beaufor avec comme objectif d'accroître la production historique annuelle de la mine, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous sommes présentement à préparer la mine Beaufor et l'usine Beacon en vue d'une phase de préproduction qui devrait débuter cet automne et nous sommes en train de poursuivre le recrutement de nos effectifs afin que l'on soit prêts à débuter la production commerciale d'ici le mois de juin 2022. Du côté de l'exploration, nous continuons le programme de forage de 42 500 mètres sur Beaufor avec quatre foreuses souterraines présentement sur le site et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus à ce jour. »

« Au cours de l'exercice, nous avons procédé à des financements stratégiques, ce qui nous a permis de porter notre situation d'encaisse et de solde de prix de vente à recevoir à environ 38 M$ en date du 15 septembre 2021, tout en minimisant la dilution de nos actions pour nos actionnaires. De plus, nous continuons à faire progresser les travaux sur nos autres projets avancés, McKenzie Break et Croinor Gold, qui possèdent chacun un excellent potentiel d'exploration, » a conclu M. Lacoste.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d'une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 714 982 onces et des ressources présumées combinées de 421 793 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue sénior ? Spécialiste des Communications e.tremblay@monarchmining.com www.monarchmining.com

Tableau 1: Ressources aurifères combinées de Monarch



Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 Croinor Gold2 Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 McKenzie Break3 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ5

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 714 982

421 793 1 Source: Mineral Resource Estimate of the Beaufor Mine Project, July 23, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P.Geo., Clovis Auger, P. Geo. et Dario Evangelista P. Eng., BBA inc.

2 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique.

3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc.

4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. et Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.



