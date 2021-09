Reitmans (Canada) Limitée fait de nouveau le point sur la procédure aux termes de la LACC





La Société a demandé la protection contre ses créanciers et a obtenu, le 19 mai 2020, une ordonnance initiale en vertu de la LACC qui a été de nouveau modifiée et mise à jour en date d'aujourd'hui et demeure en vigueur jusqu'au 28 janvier 2022.

MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (« Reitmans » ou la « Société ») fait aujourd'hui de nouveau le point sur sa demande de protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») déposée le 19 mai 2020. Depuis son dépôt initial, la Société a obtenu des prolongations de l'ordonnance initiale jusqu'au 28 septembre 2021. Aujourd'hui, la Cour supérieure du Québec a accordé à la Société, aux termes de la LACC, une prolongation de la suspension de toute procédure pouvant être intentée à son égard jusqu'au 28 janvier 2022.

Reitmans continue de faire progresser la procédure aux termes de la LACC avec l'assistance d'Ernst & Young Inc., le contrôleur nommé dans le cadre de la procédure, et prévoit continuer de faire des annonces à mesure qu'elle franchira d'autres étapes importantes de la procédure.

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 413 magasins, dont 242 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com .

Source : Reitmans (Canada) Limitée, www.reitmanscanadalimited.com

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 16:34 et diffusé par :