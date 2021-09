LA NOUVELLE PLACE DE MARCHÉ DE BRIGHTCOVE ENRICHIT L'ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES





Brightcove® Inc. (NASDAQ: BCOV) a annoncé aujourd'hui le lancement de la Brightcove Marketplacetm, la première place de marché où il est possible de rechercher et de découvrir des intégrations et des applications qui augmentent les capacités et la valeur de la plateforme de communications vidéo de Brightcove. La place de marché de Brightcove est le dernier produit créé par Brightcove pour permettre à ses clients de fournir des vidéos parfaites à leurs spectateurs tout en leur proposant des intégrations qui facilitent la création, la monétisation et l'analyse des vidéos.

La vidéo est le plus efficace des supports pour transmettre un message à n'importe quel public. Que vous vouliez toucher vos collaborateurs, des amateurs de sports dans un autre pays ou un client d'un site de commerce électronique, trouver une solution complète capable de relever efficacement un défi commercial spécifique peut prendre beaucoup de temps, voire s'avérer impossible. Avec la nouvelle place de marché de Brightcove, les clients peuvent facilement chercher des solutions éprouvées spécialement créées pour améliorer la plateforme de Brightcove.

Cet écosystème, qui contient au départ plus de 40 intégrations technologiques proposées par plusieurs dizaines de partenaires technologiques, va continuer à se développer. Les clients y accèdent directement à partir de la plateforme de Brightcove et peuvent y rechercher des solutions classées par défi commercial, catégorie de besoins, nom d'application ou produits spécifiques de Brightcove. Les partenaires technologiques peuvent demander à rejoindre la place de marché de Brightcove en visitant le site developer.marketplace.brightcove.com.

inPlayer, l'un des premiers partenaires technologiques à avoir rejoint la place de marché de Brightcove, offre aux clients ses capacités de vidéo à la demande. «La place de marché de Brightcove permet à chacun de nous trouver facilement et d'apprendre comment obtenir un retour sur investissement immédiat et grandir très vite grâce à la monétisation des vidéos et à la gestion des abonnements, explique George Meek, directeur de inPlayer. Les visiteurs peuvent avoir l'esprit tranquille: les solutions qu'ils vont découvrir fonctionneront parfaitement sur Brightcove.»

3Play Media, un autre partenaire technologique, a ajouté: «Nous voulons rencontrer les organisations là où elles se trouvent, or elles sont déjà très nombreuses à travailler avec Brightcove, a déclaré Josh Miller, co-directeur et co-fondateur de 3Play Media. Si une entreprise a besoin de se mettre en conformité avec les réglementations relatives à l'accessibilité ou d'améliorer l'engagement des spectateurs, elle peut nous trouver sur la place de marché de Brightcove et intégrer directement la plateforme d'accessibilité de 3Play Media pour ajouter à leurs vidéos Brightcove en direct et à la demande une audio-description, ou des sous-titres et légendes écrits ou oraux.»

«Grâce à notre plateforme ouverte et nos API, nous pouvons aider les entreprises à mettre en oeuvre leurs stratégies aussi efficacement que possible, a déclaré Jeff Ray, directeur de Brightcove. Sur la place de marché de Brightcove, nous orientons les clients vers des partenaires et des intégrations de confiance, vers des solutions dont ils peuvent tire parti et des personnes qui les aideront à atteindre leurs objectifs.»

La place de marché de Brightcove est ouverte à tous, venez la visiter à l'adresse: https://marketplace.brightcove.com

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions de technologie vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde permettant de renforcer la connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu'ils se trouvent et quels que soient les appareils avec lesquels il consomment des contenus. Dans plus de 70 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove aide les entreprises à vendre plus efficacement, les leaders médiatiques à diffuser et monétiser leurs contenus de manière plus faible, et toute organisation à communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Brightcove a été récompensé pour ses efforts d'innovation par deux Emmys®, l'un pour notre technologie et l'autre pour notre ingénierie. Nous faisons constamment preuve d'une disponibilité et d'une évolutivité inégalées dans le secteur et nous repoussons constamment les frontières des possibilités de la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn, et Facebook.

Visitez le site www.brightcove.com. Brightcove, «Video that means businesstm».

