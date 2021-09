Minière O3 annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - O3 Mining Inc. (la « Société » ou « Minière O3 ») (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) a le plaisir d'annoncer que la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») a accepté l'avis de la Société visant à mettre en oeuvre une offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter, à des fins d'annulation, jusqu'à 4 482 072 de ses actions ordinaires (les « Actions »), ce qui représente environ 10 % du « flottant » de la Société.

La Société a reçu l'approbation de la Bourse pour commencer l'offre de rachat le 1er octobre 2021 et de la poursuivre jusqu'au 30 septembre 2022, ou plus tôt si la Société a acquis le nombre maximal d'actions pouvant être achetées dans le cadre de l'offre. La Société peut également mettre fin à l'offre publique de rachat plus tôt si elle le juge approprié.

L'offre publique de rachat sera effectuée par l'intermédiaire de la Bourse et l'achat et le paiement des Actions seront effectués conformément aux exigences de la Bourse au prix du marché des Actions au moment de l'acquisition. Toutes les Actions achetées par la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat seront annulées.

La Société a mandaté BMO Nesbitt Burns Inc. afin de mener les opérations d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

La direction de la Société estime que les Actions ont été négociées dans une fourchette de prix qui ne reflète pas adéquatement leur valeur et que l'achat des Actions dans le cadre de l'offre publique de rachat est dans le meilleur intérêt de la Société, constitue une utilisation souhaitable de ses liquidités disponibles et améliorera la valeur pour les actionnaires en général.

À la connaissance de la Société, aucun administrateur, cadre supérieur ou autre membre de la Société n'a actuellement l'intention de vendre des actions dans le cadre de l'offre publique de rachat.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur l'offre publique de rachat; les intentions de la Société de racheter des Actions; l'avis de la direction sur la valeur des Actions et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent, mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu » , « anticipe » , « anticipe » ou « n'anticipe pas » , « planifie » , « budget » , « planifié » , « prévisions » , « estimations » , « croit » ou « à l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « seraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives, incluant celles listées ci-dessous, sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, des risques reliés à la volatilité du prix de rachat des Actions de la Société; la capacité de la Société de mettre en place l'offre publique de rachat; la capacité de la Société de compléter d'autres activités d'exploration, incluant le forage; les intérêts de la propriété; les résultats d'activités d'exploration; les risques reliés aux activités minières; le contexte économique global; le prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions non-gouvernementales et de la communauté. Les principales hypothèses qui ont été formulées en rapport avec les déclarations prospectives sont les suivantes : le prix des Actions ne reflète pas adéquatement la valeur de la Société ; le nombre d'Actions à racheter pour annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat; et la génération de valeur pour les actionnaires de la Société. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

