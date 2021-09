Retour d'une sportive : Acura donne un aperçu du design élégant de la toute nouvelle Integra à cinq portes





MARKHAM, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Tout comme l'Integra d'origine qui a contribué à lancer la marque Acura au Canada en 1987, l'Integra de cinquième génération sera un modèle sport compact de luxe doté d'un design élégant à cinq portes.

Plus de détails concernant la toute nouvelle Acura Integra seront disponibles à l'approche de son lancement en 2022.

