Les ventes de HAVAL H6 et de HAVAL JOLION font un bond de janvier à août grâce à une attention mondiale croissante





BAODING, Chine, 28 septembre 2021 /CNW/ - Selon les dernières données publiées par GWM le 8 septembre, le HAVAL H6 et le HAVAL JOLION se sont bien vendus de janvier à août cette année, avec des ventes globales cumulées dépassant 280 000 véhicules.

Le HAVAL H6 de 3e génération et le HAVAL JOLION ont été lancés sur le marché mondial en avril, et la mise à jour des produits a été réalisée en seulement trois mois. Aujourd'hui, les deux modèles sont vendus dans plus de 60 pays et régions et ont réalisé des percées sur le plan des ventes au sein de plusieurs marchés.

Plus particulièrement en Afrique du Sud, le HAVAL JOLION s'est classé au premier rang des ventes au détail de petits VUS au cours du premier mois suivant son lancement, et le HAVAL H6 de 3e génération est resté parmi les trois premières positions du segment des VUS compacts; en Arabie saoudite, le volume des ventes du HAVAL JOLION en août lui a permis de se classer parmi les trois premières positions du segment du marché local. En outre, les deux modèles sont également populaires dans plusieurs régions comme la Russie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Leur popularité a aussi permis à HAVAL de devenir l'une des marques automobiles qui ont suscité beaucoup d'attention sur le marché international. « Le lancement des deux modèles a favorisé une augmentation des ventes à l'étranger de la marque HAVAL de 233 % en glissement annuel au premier semestre de 2021, alors que la pandémie continue de se propager et que l'approvisionnement en puces est gravement insuffisant », a déclaré Lv Wenbin, directeur technique de HAVAL.

La percée des ventes a également valu au HAVAL H6 de troisième génération et du HAVAL JOLION des éloges de la part de nombreux médias faisant figure d'autorité.

Hannes Oosthuizen, célèbre journaliste du média automobile sud-africain Cars, a déclaré que les caractéristiques de luxe et d'infodivertissement du HAVAL JOLION sont impressionnantes. Sa conception globale et ses caractéristiques de produit représentent une mise à niveau par rapport à la génération précédente.

« Pendant nos essais, tous les systèmes de sécurité actifs sont très efficaces dans les conditions de circulation quotidiennes », a-t-il ajouté.

Carsales, un média professionnel australien, a classé le HAVAL H6 de 3e génération comme « la meilleure voiture chinoise en Australie à ce jour ». Selon Carsales, le HAVAL H6 de 3e génération est un « VUS haut de gamme qui vaut la peine d'être acheté », avec une forte puissance, un haut niveau de sécurité et de riches systèmes intelligents d'assistance à la conduite.

Gabo Baeza, un journaliste du média chilien Rutamotor, a également fait part de ses impressions après un essai de conduite, affirmant que le Haval H6 de 3e génération fait de grands progrès en matière de technologie et de conception intelligentes, et est parfaitement capable de se démarquer des grandes marques internationales.

« Je suis la progression de HAVAL depuis son entrée sur le marché chilien en 2015. Le renouvellement continu des produits me donne l'impression d'une belle vitalité. C'est une marque forte, parce que ses produits sont très puissants », a-t-il ajouté.

La reconnaissance actuelle de HAVAL sur le marché international a donné à GWM une plus grande confiance pour atteindre ses objectifs stratégiques pour 2025.

Lors de la Overseas Distributors Online Conference en août dernier, M. Meng Xiangjun, président tournant de GWM, a montré les attentes de l'entreprise en matière de ventes pour l'avenir. « Nous poursuivrons nos efforts en vue de vendre plus d'un million de véhicules à l'étranger d'ici 2025 », a-t-il affirmé.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1636077/HAVAL_H6_takes_the_leap_into_the_future.mp4

