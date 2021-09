Everbridge annonce un nouveau contrat dans le domaine de l'alerte du public pour la fourniture d'un système d'alerte national pour l'un des pays les plus peuplés de l'Union européenne





Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG), le leader mondial de la gestion des événements critiques (CEM ? critical event management) et des solutions nationales d'alerte du public, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'un des pays les plus peuplés d'Europe pour déployer son système national d'alerte de la population. De plus amples détails sur le projet sont susceptibles d'être disponibles après la finalisation de tous les processus de mise en oeuvre.

Un plus grand nombre de gouvernements locaux, d'États et nationaux, partout dans le monde, déploient les solutions d'alerte de la population d'Everbridge plutôt que celles d'un quelconque autre fournisseur, offrant la possibilité de toucher plus de deux milliards d'habitants et de visiteurs dans plus de 200 pays en cas de menaces numériques comme les rançongiciels, les cyberattaques et les perturbations informatiques ; de menaces d'origine humaine comme les problèmes géopolitiques, les attaques terroristes et les accidents industriels ; et de catastrophes naturelles comme les inondations, les tempêtes violentes, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les feux de forêt. La solution Public Warning d'Everbridge alimente dorénavant les systèmes nationaux de huit pays européens, plus que toute autre solution, conformément au mandat de l'UE (Article 110 du Code européen des communications électroniques) exigeant des pays membres qu'ils aient mis en place un système d'alerte de toute leur population d'ici juin 2022, tout en protégeant la confidentialité et la vie privée des personnes.

« La solution Public Warning d'Everbridge permet aux organisations gouvernementales et aux agences de sécurité publique d'entrer en contact immédiatement avec chaque personne se trouvant dans une zone touchée durant un événement critique, indépendamment de la nationalité, du lieu de résidence et du type de terminal mobile », a déclaré Vernon Irvin, directeur des recettes chez Everbridge. « Étant donné les répercussions sur la sécurité publique et les économies à travers le monde de la menace constante de perturbations numériques et physiques ? dont les cyberattaques, les intempéries et les effets durables de la pandémie ? chaque gouvernement national et d'État peut bénéficier d'une plateforme moderne et évolutive pour toucher tous les citoyens et visiteurs en temps de crise. »

L'ajout d'un autre grand pays de l'UE conforte la position d'Everbridge en tant que leader mondial des solutions d'alerte du public couvrant toute la population utilisées par plus de 1 500 municipalités, comtés, villes, États et pays dans toutes les grandes régions du monde, dont l'Europe, l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les Amériques. Everbridge rend possible le système d'alerte du public de bon nombre des pays les plus développés sur le plan technique, parmi lesquels l'Estonie, la Suède, la Norvège, l'Islande, la Grèce, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Pérou et plusieurs pays à travers le Moyen-Orient et l'Afrique d'États entiers comme la Californie, New York, l'Andhra Pradesh, le Kerala, la Floride, l'Odisha, le Connecticut, le Vermont, le Massachusetts, l'Oregon, Washington, D.C. et les Îles Vierges des États-Unis ; de comtés dans 49 des 50 États américains et dans toutes les provinces du Canada, de bon nombre des plus grandes villes au monde, et l'accompagnement des tribus amérindiennes et des Premières nations les plus peuplées et des populations autochtones à travers le monde. Everbridge alimente également le système frontal d'alerte de la population de la passerelle Integrated Public Alert & Warning System (IPAWS) permettant au gouvernement fédéral américain de compléter ses propres canaux de communication pour diffuser des alertes d'urgence et des alertes présidentielles en direct aux États-Unis.

La plateforme d'Everbridge ? qui combine la diffusion cellulaire, les SMS basés sur la localisation et des technologies d'alerte multicanaux basées sur l'adresse et sur des groupes ? fournit des capacités de gestion des événements critiques pour un large éventail de menaces comme les catastrophes naturelles, le terrorisme, les cyberattaques et d'autres événements mettant en jeu la sécurité. Les citoyens norvégiens, par exemple, ont reçu des communications nationales d'importance critique au début de la pandémie de COVID-19. La Direction norvégienne de la santé a utilisé la plateforme Public Warning d'Everbridge pour communiquer avec succès avec près de 5,5 millions de téléphones mobiles en Norvège. La Direction de la santé a également communiqué avec tous les téléphones non norvégiens en itinérance dans le pays en anglais, français, allemand, espagnol, polonais et russe, transmettant des instructions critiques aux ressortissants étrangers.

Le nouveau Public Warning Center d'Everbridge satisfait et excède les besoins de n'importe quelle autorité publique cherchant une solution d'alerte avancée pour protéger ses citoyens et visiteurs ? pour passer de systèmes approuvés par une directive européenne à des plateformes d'alerte et d'avertissement hybrides et multicanaux plus sophistiquées. La société a par ailleurs annoncé récemment un nouveau brevet pour son travail révolutionnaire visant à offrir des capacités d'alerte de la population multimédia de bout en bout. Le brevet ? l'un des plus de 160 au total dans la suite de solutions d'alerte aux populations leader du marché d'Everbridge ? souligne la nécessité d'envoyer des alertes en combinant la 5G, la diffusion cellulaire et le multimédia. Everbridge reste le leader des intégrations 5G pour les systèmes d'alerte du public.

Public Warning d'Everbridge tire parti de l'infrastructure télécom existante, sans nécessiter de consentement préalable, pour toucher toute personne se trouvant dans une zone géographique afin de réduire le risque de catastrophe, faciliter les communications des premiers intervenants et analyser l'efficacité des communications en cas de catastrophe pour les activités d'atténuation subséquentes. La plateforme est entièrement conforme aux réglementations sur la confidentialité des données, dont le RGPD, et permet aux agences de sécurité publique d'envoyer une alerte sur n'importe quel terminal en quelques secondes sans avoir à partager des données à caractère personnel comme des noms ou des numéros de téléphone.

Everbridge a fait intervenir certains des meilleurs experts au monde sur les technologies d'alerte du public lors de ses récents symposiums mondiaux sur le leadership Road to Recovery. Le sujet des meilleures pratiques en matière d'alerte de la population toute entière a été abordé longuement durant les sessions comportant des discours liminaires des présidents Bill Clinton et George W. Bush, de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine K. Albright, de Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, de représentants de l'EENA (Association européenne du numéro d'appel d'urgence), ainsi que de responsables gouvernementaux, de maires de villes et de professionnels de la gestion des urgences d'Australie, du Canada et des États-Unis, pour n'en citer que quelques-uns.

Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises (Keep People Safe and Organizations Runningtm). En cas de menaces affectant la sécurité publique comme la présence de tireurs actifs, les attaques terroristes ou les conditions climatiques extrêmes, et lors d'incidents critiques pour les entreprises comme les pannes informatiques, les cyberattaques ou d'autres circonstances telles que les rappels de produits ou les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 800 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la Société pour agréger et évaluer, avec précision et rapidité, les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants capables de leur venir en aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 moyens de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. Everbridge est au service de huit des dix plus grandes villes américaines, neuf des dix premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, neuf des dix plus grands cabinets de conseil internationaux, huit des dix plus importants constructeurs automobiles au monde, neuf des dix plus grands prestataires de soins de santé des États-Unis et sept des dix plus importantes sociétés technologiques au monde. Basée à Boston, Everbridge dispose également de bureaux dans 25 autres villes à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.everbridge.com

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l'impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention de", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées ; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020 déposé auprès de la SEC le 26 février 2021. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

