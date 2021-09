Immutable Holdings se lance sur la NEO Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer qu'Immutable Holdings Inc. ("Immutable Holdings" ou la "Société"), une holding canadienne basée sur la chaîne de blocs, est désormais référencée sur la NEO Bourse. Immutable Holdings est listée sous le mnémo HOLD.

Avec pour mission de mettre à disposition la valeur des actifs numériques pour chaque personne dans le monde, Immutable Holdings se positionne favorablement afin de tirer parti de la croissance que connaît l'écosystème des cryptomonnaies et de la blockchain. "Le monde de la blockchain entre dans une période de consolidation", fait remarquer Jordan Fried, président du conseil et chef de la direction d'Immutable Holdings. "Il existe un si grand nombre d'acteurs dans ce secteur qu'il n'est pas possible de s'en sortir seul. Notre objectif est d'attirer les meilleures de ces entreprises vers Immutable Holdings, une véritable holding canadienne basée sur la chaîne de blocs."

"Ce référencement sur la NEO Bourse nous permettra de déployer notre stratégie de croissance agressive", poursuit-il. "Nous voulons bénéficier d'une visibilité accrue au sein de la communauté des investisseurs, d'un accès élargi au capital, d'une liquidité optimisée, et de l'exceptionnel niveau de service qui font la renommée de NEO. Il s'agit là d'un partenariat entre des innovateurs qui ouvrent la voie de l'avenir."

Dirigée par une équipe rompue aux placements dans des actifs numériques, aux marchés de capitaux et à la technologie blockchain, Immutable Holdings compte notamment la personnalité de la télévision et le financier Kevin O'Leary ainsi que le cofondateur de MindMed Leonard Latchman parmi ses investisseurs stratégiques. "Ce lancement est une victoire pour le monde de la blockchain et des placements en crypto, et je suis ravi de prendre part à l'évolution d'Immutable Holdings", déclare O'Leary. "Leur décision d'être référencés sur la NEO Bourse revêt un caractère stratégique, NEO étant le partenaire boursier idéal pour les entreprises qui façonnent le futur."

"C'est un honneur d'accueillir un nouvel innovateur et visionnaire au sein de la famille d'émetteurs référencés sur NEO", explique Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Immutable Holdings s'apprête à devenir un chef de file dans l'écosystème des actifs numériques, et nous sommes fiers d'être un catalyseur de la croissance et de la réussite de cette entreprise avant-gardiste, du secteur de la blockchain et de l'économie de l'innovation en général."

Les investisseurs peuvent négocier les actions HOLD via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. La NEO Bourse liste plus de 165 référencements d'entreprises et FNB, et représente près de 15 pour cent du volume de courtage total au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos d'Immutable Holdings Inc.

Holding spécialisée dans la blockchain, Immutable Holdings ambitionne de démocratiser les placements de blockchain en rendant les investissements dans les cryptomonnaies, les jetons non fongibles (NFT) et d'autres actifs numériques plus intuitifs et accessibles aux investisseurs particuliers et institutionnels. Créé par Jordan Fried, membre de l'équipe fondatrice du réseau Hedera Hashgraph (11 milliards de dollars), que l'investisseur charismatique "Mr. Wonderful" Kevin O'Leary a appelé "le Warren Buffet de la blockchain", Immutable Holdings gère déjà plus de 150 millions de dollars d'actifs et dispose d'un portefeuille de six entreprises basées sur l'écosystème de la blockchain: 1800Bitcoin.com, Central Bank Digital Currency (CBDC.com), HBAR Labs, Immutable Advisory, Immutable Asset Management, et NFT.com.

