Chemins forestiers en Outaouais - MISE À JOUR : Fermeture temporaire et limitations de déplacement





GATINEAU, QC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les fortes pluies des derniers jours ont entraîné la fermeture du chemin Maniwaki-Témiscamingue dans la zec Bras-Coupé-Désert et du chemin Cameronian-Taylor ainsi que des limitations de déplacement sur le chemin du Vimont (Pourvoirie Coucou) et le chemin du Domaine Shannon. Ces chemins sont situés sur les terres du domaine de l'État des municipalités régionales de comté (MRC) de la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac en Outaouais.

LOCALISATION CONTOURNEMENT Chemin Maniwaki-Témiscamingue, zec

Bras-Coupé-Désert, km 21 Latitude : N 46° 29' 10,7''

Longitude : O 76° 19' 48,1'' En camionnette 4 x 4, à partir de la route provinciale 117, prendre la route R10 (chemin de la Corneille) en direction ouest, puis au km 41 prendre le chemin de la Perdrix blanche en direction sud jusqu'à la jonction au km 37 du chemin Maniwaki-Témiscamingue. Chemin Cameronian-Taylor Latitude : N 46° 28' 50,06''

Longitude : O 76° 41' 13,57'' En camionnette 4 X 4, à partir de la route provinciale 105, prendre le chemin du lac Cayaman en direction ouest. Rejoindre le chemin de la traverse du Dépôt jusqu'à la jonction au km 54 du chemin Usborne en direction nord. Au km 80 du chemin Usborne, prendre à droite, en direction est, le chemin Cameronian-Taylor. LOCALISATION LIMITATIONS DE DÉPLACEMENT Chemin du Vimont, km 36,5 Latitude : N 47° 27' 20,9''

Longitude : O 75° 32' 01,8'' Le chemin demeure utilisable en camionnette 4 x 4 et il n'y a pas de voie de contournement. Chemin du Domaine Shannon Latitude : N 47° 25' 25,8''

Longitude : O 76° 16' 10,5'' Le chemin demeure utilisable en camionnette 4 x 4 et il n'y a pas de voie de contournement.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture et des limitations des chemins visés.

Le Ministère invite les usagers de chemins du territoire public à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Pour plus d'information, les citoyens sont invités à communiquer avec le Ministère à l'unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga au 819 449-3333, poste 237.

