MISE À JOUR : Les efforts de sauvetage avancent bien, 27 mineurs évacués en toute sécurité





Les efforts de sauvetage déployés en vue d'évacuer de manière sécuritaire 39 mineurs temporairement piégés sous terre à la mine Totten de Vale à Sudbury avancent bien, 27 d'entre eux ayant été remontés à la surface en toute sécurité.

Une équipe de médecins se trouve sur place, examinant les travailleurs dès qu'ils sont sortis. Personne n'a subi de blessure physique pendant l'incident ou l'évacuation. L'équipe de sauveteurs hautement compétents travaille depuis hier soir à évacuer les mineurs qui sont piégés sous terre depuis dimanche après-midi. De la nourriture, de l'eau et d'autres nécessités sont mises à leur disposition et les travailleurs sont raccompagnés chez eux.

«Lorsqu'un incident malheureux comme celui-ci se produit, tout le monde s'entraide. Les mineurs s'entraident, les équipes de sauveteurs hautement qualifiés s'entraident et toute la collectivité attend patiemment, priant pour que les 39 mineurs soient remontés à la surface sains et saufs», a mentionné Nick Larochelle, président de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos qui représente 30 des 39 mineurs. Les dirigeants syndicaux ont passé la nuit sur les lieux et travaillent en étroite collaboration avec Vale en vue de l'évacuation sans complication de tous les mineurs.

«Nous essayons tous d'être patients, ce qui est très difficile dans les circonstances. Nos pensées accompagnent les mineurs qui sont toujours sous terre et leurs familles. Les sauveteurs font un excellent travail et s'efforcent de ramener tous les travailleurs à la surface le plus rapidement possible», a ajouté Nick Larochelle.

«Nous avons fait de grands progrès au chapitre de la santé et de la sécurité dans les mines. La présente situation constitue un parfait exemple de la raison pour laquelle nous devons continuer de veiller à assurer la sécurité au travail de tous ? sans égard à leur emploi.»

La section locale 6500 des Métallos tiendra une conférence de presse lorsque tous les mineurs seront ramenés à la surface sains et saufs.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 13:50 et diffusé par :