SKEMA et EADA créent un BBA en double-diplôme à Barcelone





SKEMA Business School et EADA Business School viennent de signer un accord visant à déployer un nouveau programme BBA conjoint en double-diplôme à Barcelone où EADA opère : « SKEMA X EADA Global BBA ».

Ecoles Indépendantes et détentrices des labels de l'EFMD (Equis, EMBA Accredited), de l'AACSB et d'AMBA, SKEMA et EADA sont très complémentaires de par la nature de leurs programmes : de niveaux MBA et masters et avec une forte orientation historique vers la formation continue pour EADA. De son côté, SKEMA déploie une offre globale de plus de 70 programmes, des niveaux postbac (licence et Global BBA), post-prépa (Programme Grande Ecole), masters (MSc, MS®) jusqu'à la formation Executive (dont le Global EMBA), le DBA et le PhD.

Au travers de cette alliance, SKEMA a la volonté de développer un nouvel ancrage européen depuis le campus barcelonnais d'EADA. De son côté, EADA bénéficiera des implantations de SKEMA sur 5 continents. En parallèle, les deux écoles ont également l'objectif d'ouvrir ce nouveau programme postbac en 4 ans aux candidats des pays hispanophones.

« Ce parcours postbac en double-diplôme est une nouvelle opportunité de développer la marque SKEMA sur le continent européen et en Amérique du Sud avec EADA. C'est aussi pour nos étudiants du Global BBA de SKEMA -programme qui compte 50% d'étudiants internationaux qui représentent plus de 60 nationalités différentes - la possibilité de pouvoir étudier sur le campus de EADA et s'immerger dans cette ville monde qu'est Barcelone dotée d'un centre économique ultra dynamique où ils pourront suivre la spécialisation « sustainable innovation » explique Patrice Houdayer, directeur des programmes, de l'international et de la vie étudiante de SKEMA Business School.

« Dans le cadre de son développement, EADA souhaitait se lancer sur le périmètre des programmes postbac de niveau BBA, en privilégiant un partenariat avec une école fortement reconnue à l'international et cela est possible grâce à SKEMA qui va concevoir avec nous un programme aux meilleurs standards internationaux du BBA et qui confèrera le grade de licence et le visa » indique Jordi Diaz, Dean d'EADA.

Dès septembre 2022, les étudiants du nouveau parcours EADA X SKEMA Global BBA en double-diplôme pourront passer les deux premières années sur le campus d'EADA à Barcelone puis partir en mobilité en 3e année sur l'un des 7 campus français et internationaux de SKEMA, puis passer leur 4e année soit à Barcelone, soit sur l'un des campus de SKEMA en fonction de la spécialisation qu'ils auront choisie.

A l'issue de leur cursus, ils recevront de SKEMA le Diplôme d'Etudes Supérieures en Management International des Entreprises (diplôme visé et gradé) ainsi que le diplôme propre à EADA.

À propos de SKEMA Business School

Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d'enseignement et sa structure multi-site internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l'école est présente sur 7 sites dans 5 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch ? Le Cap). Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, digitalisation). La Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management. L'école a également implanté à Montréal son centre de recherche et de ressources en Intelligence Artificielle.

SKEMA Ventures, le dispositif d'incubation-accélération de SKEMA compte plus de 250 projets incubés.

SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de l'Education). www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS

À propos de EADA Business School

EADA Business School Barcelona a été fondée en 1957 en tant qu'institution privée et indépendante. Elle possède les accréditations EQUIS (EFMD) et AMBA et est classée 28e parmi les meilleures écoles en Europe par le Financial Times. Elle se situe parmi les 45 meilleures écoles en matière de formation des cadres et son MBA est classé 21e en Europe et 78e dans le monde. Avec un campus rénové de 4 000 m2 dans le centre de Barcelone et son campus résidentiel de Collbató, le plus grand d'Europe (15 hectares), sa communauté d'anciens élèves est aujourd'hui représentée par plus de 100 000 membres de 65 nationalités différentes et, après 64 ans d'histoire, sa mission continue d'être de promouvoir le développement managérial, ainsi que la transformation des organisations, afin de contribuer à une vie plus responsable, solidaire et durable. Les axes sur lesquels elle appuie son modèle d'apprentissage sont l'innovation, la durabilité et le leadership.

www.eada.edu/es. Suivez-nous sur linkedin : @EADABusinessSchool

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 13:50 et diffusé par :