Le Forum mondial sur la cybersécurité réunira en février 2022 les dirigeants internationaux en présentiel

L'édition 2022 du Forum mondial sur la cybersécurité se déroulera le 1er et 2 février 2022 à Riyad sous le haut patronage du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Le Forum mondial sur la cybersécurité 2022, qui se tiendra sous le thème "Repenser l'ordre cybernétique mondial", se concentrera sur les défis fondamentaux de la cybersécurité et explorera comment la cybercommunauté mondiale peut tirer parti des nombreux avantages que le cyberespace offre à l'humanité. Fort de la dynamique des forums précédents, le Forum mondial sur la cybersécurité continuera à se développer pour devenir une plateforme mondiale orientée vers l'action qui intègre la communauté mondiale de la cybersécurité. Grâce à ses événements annuels, à ses recherches continues, à la conception et au lancement de nouvelles initiatives, et plus encore, le Forum mondial sur la cybersécurité vise à catalyser le changement socio-économique, à repousser les limites des connaissances sur les principaux sujets de la cybersécurité, à encourager les investissements et à jeter les bases d'une coopération mondiale dans le cyberespace.

Des discussions et des sessions interactives et dynamiques impliquerons des conférenciers et des participants de premier plan, y compris des décideurs politiques de haut niveau, des leaders de l'industrie, des experts d'ONG, d'organisations internationales et d'universités. Ces derniers dirigeront les discussions à partir d'un éventail de perspectives et d'expériences et couvriront une série de sous-thèmes notamment :

L'évolution de l'ordre international dans le cyberespace ;

L'état actuel et futur des menaces de cybersécurité ;

Les technologies du futur comme solutions aux menaces ;

Les dimensions humaines de la cybersécurité dans l'avenir du travail ;

Tirer parti des forces du marché et des incitations économiques

Combler les cyber-clivages mondiales et renforcer la cybersécurité centrée sur l'homme.

Le Forum mondial sur la cybersécurité, hébergé par l'Autorité nationale saoudienne de cybersécurité (NCA), a été lancé en février 2020, lors du Sommet du G20 présidé par l'Arabie saoudite. En tant que plateforme mondiale, le forum vise à bâtir un cyberespace plus résilient et meilleur pour tous. Cette plateforme souligne l'importance de la collaboration internationale entre diverses parties prenantes et nations pour atteindre cet objectif. Conformément à ces objectifs, le Forum mondial sur la cybersécurité a rassemblé d'anciens chefs d'État, des leaders de l'industrie, des décideurs politiques, des représentants de haut niveau d'organisations internationales, des universitaires et des leaders d'opinion du monde entier, ainsi que des dirigeant des secteurs de la finance, de la santé, de l'énergie et des transports.

Le Forum mondial sur la cybersécurité, s'est adapté au COVID-19 et a organisé son premier dialogue virtuel intitulé "Cyberspace : What Now, What Next ?", attirant plus de 250 000 personnes de plus de 100 pays. Les sessions multidisciplinaires ont mis en évidence une série de thèmes clés pour la communauté mondiale de la cybersécurité, y compris les incitations économiques, le manque de talents, les investissements, la confiance, la cyberdiplomatie, la sensibilisation intégrée et la préparation aux cyberconflits.

L'équipe du Forum mondial sur la cybersécurité se réjouit d'accueillir les participants au prochain événement et s'attend à élargir le dialogue et mener des actions communes pour créer un meilleur cyberespace pour tous.

