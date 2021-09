Le gouvernement du Québec agit pour favoriser l'accessibilité des Économusées





QUÉBEC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer l'octroi de 50 000 $ à l'organisme Kéroul. Cette somme appuiera la mise en oeuvre d'un projet pilote visant l'évaluation et l'accompagnement du secteur touristique des artisans-entrepreneurs de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®.

Le projet visera également à former l'ensemble des entrepreneurs et à les sensibiliser sur la façon d'améliorer l'accessibilité de leur établissement aux personnes ayant une incapacité.

Citations :

« Les Économusées, véritables fenêtres sur le savoir-faire de nos artisans, sont rapidement devenus des incontournables lors des visites touristiques de nos belles régions. Tous devraient pouvoir en profiter. À cet effet, le projet pilote de Kéroul permettra de soutenir les artisans-entrepreneurs dans l'amélioration de l'accessibilité de leur établissement. Cette initiative admirable s'inscrit parfaitement dans notre volonté de faire du Québec une destination accessible au plus grand nombre de visiteurs possible. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes très fiers de ce nouveau projet pilote visant l'évaluation et l'accompagnement des artisans-entrepreneurs de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®. Toute l'équipe de Kéroul a à coeur le développement de l'accessibilité, par le biais de ces évaluations et des services-conseils apportés aux artisans membres de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®, pour rendre toujours plus agréable et fluide le parcours des visiteurs en situation de handicap. »

Lyne Ménard, directrice générale par intérim de Kéroul

« Nous sommes heureux de ce projet, qui rend notre partenariat de longue date avec Kéroul encore plus concret. Il nous permettra d'obtenir un portrait clair de l'accessibilité de notre réseau et de nous fixer des objectifs en la matière. En plus, l'appui de Kéroul permettra d'intégrer les notions d'accessibilité dès le départ dans l'accompagnement des entreprises lors du développement de l'expérience des visiteurs. Le projet pilote s'inscrit également dans le virage entrepris par la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® en matière de tourisme durable et d'amélioration de son accompagnement. Il permettra à terme d'accroître l'attractivité des membres artisans-entrepreneurs auprès de la clientèle en situation de handicap, en quête d'attraits de tourisme culturel de haute qualité. »

Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

Faits saillants :

Par ce projet d'une durée d'un an, Kéroul assurera l'évaluation de la cote d'accessibilité des 48 établissements. Cette cote sera par la suite diffusée simultanément sur deux plateformes Web, soit le site de Kéroul et celui de Bonjour Québec du ministère du Tourisme. En plus d'offrir un service-conseil, l'organisme accompagnera les artisans-entrepreneurs dans le but qu'ils posent des gestes concrets pour améliorer le parcours des visiteurs et l'accessibilité de leur entreprise.





Au cours du processus, Kéroul bonifiera sa connaissance du milieu en recueillant, auprès des entreprises ciblées, des données sur leur niveau de connaissance des enjeux de l'accessibilité et sur les obstacles freinant l'investissement des entreprises touristiques dans l'accessibilité.





En 2017, le ministère du Tourisme a confié à Kéroul la gestion et l'administration du Programme d'accessibilité des établissements touristiques. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre actuelle.





Rappelons que le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du Ministère, lancé en février 2021, prévoit diversifier l'offre touristique pour les personnes à mobilité réduite en soutenant le développement de solutions novatrices en la matière.

