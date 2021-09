TCL célèbre son 40e anniversaire à travers le monde





La grande marque mondiale de produits électroniques organise plusieurs événements et lance une campagne publicitaire dans des marchés clés

HONG KONG, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- TCL, l'un des principaux acteurs de l'industrie des téléviseurs et une entreprise d'électronique grand public de premier plan, célèbre son 40e anniversaire en organisant des célébrations partout dans le monde et en lançant une campagne de publicité globale.

Portée par sa culture de créativité et d'innovation, TCL a connu une croissance rapide au cours des quatre dernières décennies, devenant l'un des principaux acteurs mondiaux de l'électronique grand public avec un portefeuille de produits diversifié, allant des téléviseurs et appareils audio primés jusqu'aux smartphones et produits de domotique.

Pour souligner ses 40 ans, l'entreprise organise divers événements pour ses employés, ses clients, ses partenaires et les communautés du monde entier, et lancera simultanément une campagne publicitaire à Dubaï, Los Angeles, Paris, Sao Paulo et Sydney ? cinq pôles sur des continents où TCL a connu une expansion continue au cours des quatre dernières décennies.

« Je suis extrêmement fier de ce que TCL a accompli au fil des ans, en devenant une entreprise de premier plan au prestige mondiale », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

En 2020, TCL s'est classé troisième* en termes de parts de marché mondial des téléviseurs et deuxième* pour ce qui est des téléviseurs LCD, en termes de volumes de ventes.

Aujourd'hui, TCL compte 42 centres de recherche et développement, 32 usines de production et est présent dans plus de 160 pays et régions, ce qui en fait l'une des marques d'électronique grand public les plus influentes au monde.

Parallèlement à son sens de l'innovation et à sa présence mondiale, TCL apporte bonheur et enthousiasme aux passionnés du monde entier en sponsorisant différents événements ? notamment à titre de partenaire officiel à deux reprises de la Copa America, de partenaire mondial de longue date de la FIBA et de partenaire télévisuel officiel du jeu Call of Duty Vanguard.

Et à l'avenir, TCL continuera de développer des produits technologiques intelligents qui améliorent le quotidien des consommateurs, dans le but de rendre la vie intelligente.

* Données fournies par OMDIA, 2020

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. Selon la firme d'analyse OMDIA, TCL s'est classé au deuxième rang mondial en termes de part de marché des téléviseurs au deuxième trimestre de 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1635783/TCL.jpg

