Aujourd'hui : Quatre des anges gardiens d'Edward Snowden arrivent au Canada





TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Quatre des anges gardiens d'Edward Snowden sont actuellement dans un avion à destination du Canada et devraient atterrir à Toronto cet après-midi. De là, ils se rendront à Montréal, où ils commenceront leur nouvelle vie. Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis et leurs enfants Sethumdi et Dinath sont à quelques heures de devenir des résidents permanents du Canada.

Ils rejoignent Vanessa Rodel et sa fille Keana (qui est également la fille de Supun), qui ont été acceptées au Canada en tant que réfugiées parrainées en mars 2019. L'un des réfugiés de Snowden, Ajith Pushpakumara, reste toutefois à Hong Kong où sa sécurité est toujours à risque.

For the Refugees renouvelle aujourd'hui son appel au gouvernement canadien pour accélérer le traitement de la demande d'Ajith. Les demandes des sept réfugiés ont été déposées en janvier 2017, et Ajith attend la fin de ce processus bureaucratique depuis près de cinq ans.

Disponibilité des photos/vidéos :

Quoi : Quatre des anges gardiens d'Edward Snowden arrivant à l'aéroport Pearson.

Où : Ils sortiront par la zone des arrivées internationales du Terminal 1.

Quand : Aujourd'hui, entre 17 h 15 HE et 18 h 15 HE, selon le temps de traitement.

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'entretiens avec les réfugiés. Des représentants de For the Refugees seront disponibles sur place et par téléphone pour répondre à toutes vos questions.

CONTEXTE : En 2013, Edward Snowden a révélé l'étendue de la surveillance illégale menée par son ancien employeur, la NSA. Suite à ces révélations, il s'est retrouvé bloqué à Hong Kong et pourchassé. Sept courageux réfugiés originaires du Sri Lanka et des Philippines ont accepté de l'accueillir et de lui fournir un abri. Depuis, ils ont une cible sur le dos.

Un communiqué plus détaillé est disponible à fortherefugees.com.

SOURCE For the Refugees

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 13:00 et diffusé par :