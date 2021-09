L'Association des Pompiers de Montréal appuie Valérie Plante et Projet Montréal





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est au nom du respect du concept fondamental de sécurité publique comme priorité que l'Association des Pompiers de Montréal accorde aujourd'hui son appui inconditionnel à Valérie Plante et Projet Montréal, en marge des élections municipales du 7 novembre prochain.

Pour le président de l'APM, l'appui à l'administration actuelle constitue l'assurance de pouvoir mener à bien la mission des pompiers qui se résume à protéger la vie et les biens de l'ensemble de la population montréalaise, d'autant plus que Valérie Plante et Projet Montréal ont su démontrer qu'ils sont la bonne équipe pour les relations de travail, ayant réussi à instaurer une culture de respect, d'honnêteté et de confiance après une période résolument sombre sous l'administration Coderre.

Rompant avec une longue tradition de neutralité, l'APM a voulu faire entendre sa voix, pour une première fois, au nom de la sécurité publique qui constitue pour ses 2400 membres un enjeu qui ne doit aucunement laisser place à la confusion, l'interprétation ou au compromis. Et, à ce chapitre, « Valerie Plante et Projet Montréal sont l'équipe et les acteurs dont nous avons réellement besoin pour assurer la sécurité de nos membres et du public » a dit aujourd'hui le président de l'Association, Chris Ross, à l'occasion d'une exceptionnelle rencontre de presse conjointe dans une caserne stratégique du centre-ville, en compagnie de la Mairesse de Montréal.

Affirmant avoir longtemps résisté à l'idée de s'ingérer directement ou indirectement dans la présente campagne électorale municipale montréalaise, le conseil de direction de l'Association des Pompiers de Montréal a unanimement invité aujourd'hui les citoyens de la métropole à prendre parti sans compromis en faveur d'une gestion globale des enjeux de sécurité publique et de faire de la sécurité-incendie une véritable priorité, comme le propose l'Équipe Valérie Plante.

« Et cela est sans compter la conclusion d'une convention collective qui assure la paix, et le retour à des relations de travail plus respectueuses » a enchaîné monsieur Ross, pour qui le respect et les hommages récemment rendus officiellement par l'administration Plante aux pompiers morts au devoir, tout comme le soutien à l'épineuse question des cancers et maladies professionnelles chez les pompiers, témoignent de l'engagement inconditionnel de Valérie Plante et son équipe en matière de sécurité publique.

« La sécurité publique est une priorité et dans de nombreux métiers, le temps c'est de l'argent, mais, dans le nôtre, ce sont des vies » a renchéri monsieur Ross en insistant sur le fait que sous l'administration Coderre, le budget du Service de sécurité-incendie de Montréal a été réduit de près de 40 millions de dollars et que 60 postes de pompiers ont été arbitrairement supprimés.

« Nous pensons que les citoyens doivent être alertés du fait de ces enjeux avant de se présenter aux urnes » a conclu le président Chris Ross, en soulignant que la période actuelle de turbulence, en raison de la pandémie, se traduit par l'émergence de toute sorte de risques pouvant compromettre leur propre sécurité ainsi que celle de leurs familles et même de leurs entreprises.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

