Les syndicats en éducation de l'Ontario réagissent au refus du gouvernement de financer leur proposition en matière de lutte contre le racisme

TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats de l'enseignement de l'Ontario ont appris récemment que le ministère de l'Éducation ne financera pas plusieurs des initiatives proposées par les syndicats en mars 2021, qui visent à lutter contre le racisme systémique au sein du système d'éducation financé à même les deniers publics de l'Ontario. Voici une déclaration commune de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (ETFO/FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA), et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) :

« Alors que le gouvernement de l'Ontario s'est engagé publiquement à apporter des changements législatifs et systémiques dans le but de faire avancer l'égalité des chances chez les élèves noirs, autochtones et racialisés, nous doutons de la sincérité de cet engagement, puisqu'il refuse de financer des programmes qui ont manifestement un impact et affichent des indices de changement durable. Le refus d'appuyer notre proposition et leur manque d'engagement à appuyer un perfectionnement professionnel efficace perpétuent et normalisent le statu quo.

Historiquement, les élèves noirs, autochtones et racialisés ont été victimes de discrimination, tant par l'établissement qui est censé faire en sorte que tous les élèves reçoivent un traitement égal et aient accès aux mêmes occasions de réussite que par un gouvernement qui continue de passer sous silence les appels au changement systémique.

De plus en plus, les Ontariennes et les Ontariens exigent que nos élues, nos élus et nos dirigeantes et nos dirigeants s'engagent dans des actions réelles et audacieuses dans le but d'éliminer le racisme systémique qui est profondément ancré dans toutes les institutions de la société. Afin de composer efficacement avec le racisme omniprésent qui existe en éducation, y compris le racisme anti-noir et le racisme anti-autochtone, le gouvernement doit faire de vrais investissements.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas été témoins d'un engagement réel de la part du gouvernement Ford afin d'aborder le racisme et les autres formes de discrimination dans les écoles de l'Ontario. Ce dont nous avons été témoin n'est rien d'autre que des promesses et ne démontre aucune véritable solidarité avec celles et ceux qui sont sous-représentés, mal desservis et marginalisés.

Les changements législatifs effectués, sans la mise en place de soutiens complets pour le perfectionnement professionnel des éducatrices et des éducateurs, ne permettront pas de réaliser les progrès requis au sein de notre système. Si nous voulons travailler à éliminer le racisme systémique en éducation, d'importantes démarches doivent être prises afin d'appuyer les éducatrices et les éducateurs et les candidates et les candidats à l'enseignement et de recruter, dans la profession, des éducatrices et des éducateurs qui s'auto-identifient comme Noirs, Autochtones et racialisés.

La proposition comprenait des objectifs qui appuieraient la compréhension du personnel enseignant et des travailleuses et des travailleurs en éducation concernant le racisme systémique et les façons de le déranger. Précisément, les composantes professionnelles comprises dans la proposition auraient :

appuyé le personnel enseignant et les travailleuses et les travailleurs en éducation afin qu'ils puissent s'engager à créer un enseignement et des espaces d'apprentissage antiracistes;

appuyé le personnel enseignant et les travailleuses et les travailleurs en éducation au moyen de programmes visant à nous guider sur les façons de passer de l'intention à l'action; et

appuyé le perfectionnement professionnel du personnel enseignant et des travailleuses et des travailleurs en éducation en intégrant les pratiques de l'égalité et du caractère inclusif à leurs pratiques quotidiennes d'enseignement.

Dans le secteur important de l'éducation en matière de lutte contre l'oppression, nos organismes ont reconnu le besoin critique d'appuyer les éducatrices et les éducateurs dans leurs efforts de reconnaître le racisme sous toutes ses formes et de lutter contre la discrimination à tous les niveaux. Le refus par le gouvernement Ford d'investir dans notre proposition n'est qu'une autre déception qui vient s'ajouter à une longue liste d'échecs.

C'est maintenant le temps de passer à des actions positives et drastiques afin de lutter contre l'oppression historique que le système d'éducation a imposée aux peuples noirs, autochtones et racialisés. »

Karen Brown, présidente, ETFO/FEEO Karen Littlewood, présidente, OSSTF/FEESO

Barb Dobrowolski, présidente, OECTA Anne Vinet-Roy, présidente, AEFO

