Un documentaire primé de Canadian Geographic Films fait l'objet d'une tournée de premières dans des festivals à travers le Canada cet automne





Returning Home, le premier long métrage documentaire de Can Geo Films et du réalisateur Secwépemc Sean Stiller, entremêle l'histoire des pensionnats pour Autochtones et le déclin du saumon sauvage du Pacifique.

OTTAWA, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Returning Home, le premier documentaire primé de Can Geo Films et du réalisateur Secwépemc Sean Stiller, sera présenté en première dans les festivals de films canadiens cette semaine.

Le film présente la fondatrice de la Journée de la chemise orange, Phyllis Jack-Webstad, et la lutte de sa famille pour guérir de l'impact multigénérationnel de la séquestration au tristement célèbre pensionnat de la Mission St-Joseph sur le territoire la Première Nation Secwépemc. Returning Home explore également comment un moratoire fédéral de plusieurs années sur la pêche déchire le tissu même des communautés Secwépemc et leurs traditions séculaires.

Dans le cadre de la première Journée canadienne pour la vérité et la réconciliation (le 30 septembre), Returning Home sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Calgary le jeudi 30 septembre. La même semaine, il sera ensuite présenté aux festivals internationaux du film d'Edmonton et de Vancouver et sera disponible en ligne pour les détenteurs de laissez-passer du Lunenburg Doc Fest à partir du dimanche 26 septembre.

Le film a déjà reçu de nombreuses nominations, notamment dans les catégories Prix du public et Meilleur film de Lunenburg, et a été annoncé comme remportant le Prix du meilleur documentaire canadien du Festival international du film de Calgary, décerné par la Guilde canadienne des réalisateurs. Dans un message adressé au Festival de Calgary, Stiller a exprimé son immense gratitude pour ce prix, en déclarant : « Returning Home est mon premier long métrage et c'est un véritable travail d'amour. Lorsque nous avons appris que nous faisions partie de la sélection officielle du Festival du film de Calgary de cette année, la nouvelle était assez excitante en soi. Mais apprendre que nous avions remporté le prix du meilleur documentaire canadien a été une véritable leçon d'humilité. Il est difficile d'imaginer un meilleur débouché possible pour ce film ».

L'héritage des pensionnats pour Autochtones du Canada et la quasi extinction du saumon sauvage du Pacifique découlent d'une histoire commune : un monde où les relations sont rompues au service du pouvoir, où nous nous détachons les uns des autres et des réseaux complexes d'interdépendance qui soutiennent la création. Dans les deux systèmes, ni les humains ni les animaux ne sont sacrés. Dans la vision du monde des Secwépemc, nous sommes tous liés.

Stiller espère que Returning Home pourra continuer à amplifier et à étendre le travail sacré que Phyllis Jack-Webstad accomplit et continue de déployer à travers le Canada.

La production de Returning Home a été rendue possible grâce à un partenariat avec le gouvernement du Canada.

Canadian Geographic Films

Depuis près d'un siècle, Canadian Geographic se consacre à faire mieux connaitre le Canada aux Canadiens et au monde entier, principalement par le biais de son magazine primé. Alors que notre pays traverse des transformations significatives sa population, son climat, son environnement, son économie et sa culture, Canadian Geographic Films est à la tête d'une évolution numérique visant à favoriser une meilleure compréhension de la géographie du Canada - ses divers paysages humains et physiques - ainsi que des changements qui touchent ses habitants et son environnement. Returning Home, le premier long métrage documentaire de Canadian Geographic Films, en est un véritable témoignage. La société de production a un certain nombre d'autres projets en cours de développement, avec des documentaires et des séries télévisées qui seront lancés dans l'année à venir.

SOURCE Société géographique royale du Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 11:31 et diffusé par :