L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - STUV

Devant les parlementaires qui étudient actuellement le projet de loi no 101, l'Ordre des CPA du Québec a défendu aujourd'hui ses propositions. « Malgré l'intention manifeste du gouvernement d'intensifier la lutte contre la maltraitance matérielle et...

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) procède actuellement à une perquisition des Entreprises Landco inc. à Piedmont dans le but d'enquêter sur un possible stratagème de travaux visant à contourner les exigences de la Loi sur le bâtiment. Ce...