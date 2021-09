Stonebranch annonce un nouveau centre d'intégration pendant l'événement Stonebranch Online 2021





Lors du coup d'envoi de Stonebranch Online 2021, Stonebranch a annoncé le lancement de son nouveau centre d'intégration de pointe, un marché centralisé d'extensions téléchargeables pour son Universal Automation Center (UAC).

ALPHARETTA, Géorgie, 28 septembre 2021 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration de services et d'automatisation, annonce le lancement du nouveau centre d'intégration Stonebranch. Ce marché centralisé d'extensions téléchargeables relie l'UAC à des fournisseurs de services infonuagiques tiers, à des outils de pipelines de données, à des plateformes de développeurs, à des applications commerciales et plus encore.

« Le centre d'intégration permet aux clients de Stonebranch d'étendre plus facilement que jamais les capacités du Universal Automation Center, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. En utilisant les intégrations préconçues offertes dans le centre, les professionnels des TI peuvent automatiser et orchestrer leurs systèmes de façon centralisée et avec très peu d'efforts, car tout le travail de base a déjà été fait. »

Le centre d'intégration offre plusieurs intégrations nouvelles ou mises à jour à la collection existante, notamment les suivantes :

Intégration opérationnelle pour les professionnels des TI, y compris AWS, Azure, GitHub, Google Cloud, Hadoop, Kubernetes, PowerBI, Red Hat OpenShift, Salesforce, SAP, Snowflake, Tableau et VMware.

Intégrations de la collaboration pour permettre aux utilisateurs finaux d'affaires d'accéder à des services d'automatisation par l'entremise de Microsoft Teams, ServiceNow et Slack.

« L'UAC a été conçu pour contrôler les processus automatisés au sein de toute application ou plateforme tierce et s'appuie pour cela sur les extensions, a déclaré M. Damiani. Lorsque le centre est combiné au concepteur de flux de travail glisser-déposer de l'UAC et aux capacités de transfert de fichiers gérés intégrés, il habilite véritablement les utilisateurs finaux à orchestrer leur entreprise dans son ensemble. »

Le centre d'intégration offre des extensions développées par Stonebranch et d'autres utilisateurs de l'UAC, ainsi que des instructions sur la façon de concevoir vos propres extensions. Pour en savoir plus, visitez le centre d'intégration Stonebranch.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en les faisant passer de la simple automatisation des tâches de TI à l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Personne-ressource pour les médias :

Scott Davis

scott.davis@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

SOURCE Stonebranch

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 11:09 et diffusé par :