Fluence dépose une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour un premier appel public à l'épargne proposé

Fluence, un important fournisseur de produits et de services pour le stockage de l'énergie et d'applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage, a annoncé aujourd'hui avoir déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la "SEC") concernant un premier appel public à l'épargne proposé pour ses actions ordinaires de catégorie A. Fluence Energy, Inc. a fait une demande pour inscrire ses actions ordinaires de catégorie A sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "FLNC". Le nombre d'actions offertes et la fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. et BofA Securities agiront en qualité de principaux teneurs de livre pour l'offre proposée. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. et RBC Capital Markets, LLC agiront en qualité de teneurs de livre conjoints pour l'offre proposée. Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC et Siebert Williams Shank & Co., LLC agiront en qualité de cogestionnaires pour l'offre proposée.

L'offre proposée ne sera faite que par l'intermédiaire d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus préliminaire en rapport avec l'offre proposée pourront être obtenus auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par e-mail à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à l'adresse barclaysprospectus@broadridge.com ou par téléphone au (888) 603-5847 ; et BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com.

Une déclaration d'enregistrement associée à ces valeurs mobilières a été déposée auprès de la SEC mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne saurait être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou qualification dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Fluence

Fluence, une société faisant partie des groupes Siemens et AES, est un leader mondial sur les marchés des produits et services pour le stockage de l'énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Nous possédons plus de 3,4 GW de stockage d'énergie déployés ou sous contrat sur 29 marchés à travers le monde, et plus de 4,5 GW d'actifs dans le solaire, l'éolien et le stockage optimisés ou sous contrat en Australie et en Californie. Par l'entremise de nos produits, services et plateforme Fluence IQ reposant sur l'IA, nous aidons nos clients à travers le monde à favoriser des réseaux électriques plus résilients et un avenir plus durable.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

