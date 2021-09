La pénurie de main-d'oeuvre représente des pertes financières importantes - Nous n'avons pas les moyens d'attendre après la CAQ





QUÉBEC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pendant des années, François Legault et la CAQ ont nié l'existence de la pénurie de main-d'oeuvre et ignoré les impacts économiques importants sur les entreprises du Québec. Après maintenant trois ans, il est clair que le laisser-aller caquiste a aggravé la situation dans l'ensemble des régions. Cette situation est inacceptable pour les entrepreneurs qui vivent tous les jours des pertes de revenus et pour les Québécois qui voient leurs commerces favoris fermer en raison du manque de personnel.

Les données présentées par les Manufacturiers exportateurs du Québec (MEQ) nous démontrent, une fois de plus, l'impact économique dévastateur que représente la pénurie de main-d'oeuvre au Québec, notamment dans les régions. Selon l'étude réalisée par MEQ, les pertes pour les entreprises atteignent jusqu'à 18G$ sur deux ans à travers le Québec. Ceci représente 2% du PIB annuel.

Alors que la seule solution de François Legault était de demander aux entreprises d'augmenter leurs salaires, l'étude présentée aujourd'hui nous démontre qu'à elle seule, l'augmentation des salaires ne peut pas suffire à pallier aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises.

Le secteur manufacturier est un moteur économique dans plusieurs régions du Québec, emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB. Nous devons être à l'écoute des solutions qui émanent des acteurs économiques locaux, c'est le développement économique de nos régions qui est en jeu!

« La situation actuelle est critique pour des dizaines d'entrepreneurs qui se demandent chaque jour quel contrat ils ne seront pas en mesure de remplir, ou quelle opportunité devront-ils laisser de côté. Les fausses solutions de François Legault ne peuvent plus cacher des années d'attente de sa part dans le dossier de la pénurie de main-d'oeuvre. On ne peut pas se prétendre être le parti de l'économie et avoir un aussi triste bilan sur les mains. Ces 18 milliards $ perdus sont la preuve que M. Legault n'a jamais été à la hauteur de la situation pour les entreprises du Québec. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« En déclarant que nous n'avions plus le choix de vivre avec la pénurie de main-d'oeuvre, Jean Boulet abdique ses responsabilités et nous annonce du même coup la décroissance économique du Québec. Cette solution ne sera jamais celle du Parti libéral du Québec, qui cherchera toujours à développer nos régions et mettre en place un tissu industriel solide dans toutes les régions du Québec. »

- Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de travail et d'emploi

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 11:00 et diffusé par :