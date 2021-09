L'ITE Hong Kong 2022 couvre les marchés sûrs et importants





HONG KONG, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Avec quelque 30 000 visiteurs professionnels ainsi que du public et davantage d'exposants étrangers que locaux, l'ITE2021 s'est déroulé avec succès en juillet malgré la fermeture des frontières. La prochaine édition de l'ITE, le seul salon du voyage de Hong Kong, se tiendra du 9 au 12 juin 2022.

La qualité était de nouveau au rendez-vous lors de l'ITE2021 qui a attiré 103 (675*) exposants, dont 64 % (85 %*) d'étrangers, 2 544 (11 613*) visiteurs professionnels et 27 106 (73 665*) visiteurs du grand public, les pavillons officiels de la Chine (continentale), de Hong Kong, de Macao, des préfectures japonaises, du Glamorous Camping et de Taiwan, etc.

(*Chiffres de l'ITE 2019)

Ont eu lieu des expositions de véhicules, des stands spécialement conçus avec des spots photo en 3D, des réunions régulières de type zoom où les intervenants en ligne interagissaient avec les visiteurs sur place, et environ 50 séminaires, dont certains diffusés en direct sur Facebook, etc.

Le marché de Hong Kong est important (le 12e marché émetteur en importance au monde, qui a dépensé 26,9 milliards de dollars américains en 2019) et sûr (moins de 12 100 cas confirmés de COVID-19 au total). Il fait également partie de la région de la Grande Baie de Chine, dont le PIB s'élèvera à 1,67 billion de dollars américains en 2020, ce qui est comparable au Canada, 12e au classement mondial du PIB, dont le PIB s'élève à 1,60 billion de dollars américains.

L'enquête en ligne ITE2021, qui a reçu 4 514 réponses de visiteurs, a révélé une forte demande de voyages : 60 % des personnes interrogées maintiennent ou augmentent leurs dépenses de voyage pour l'année à venir ; plus de 80 % paient plus pour des vacances plus sûres et, après la levée des restrictions, 21 % voyageront à l'étranger dans un délai d'un mois et 69 % dans un délai de six mois.

Hong Kong est donc un marché prioritaire pour les pays qui rouvrent leurs frontières aux touristes étrangers. ITE 2022, qui intègre la 36e ITE (Loisirs) et la 17e ITE MICE, est une plateforme opportune et qui a fait ses preuves.

Réalisée avec succès cette année, ITE2022 peut offrir aux exposants et aux annonceurs internationaux des services tels que des séminaires zoom avant ou pendant l'ITE pour interagir avec les visiteurs sur place, des séminaires sur place qui peuvent être diffusés en direct, des vidéos diffusées dans des sessions de séminaires dédiées, un panneau publicitaire ou un coin photo pour les rayons, etc. De plus, TKS, l'organisateur, aidera les exposants à travailler avec leur bureau ou agent local pour contrôler le nombre d'employés envoyés de l'étranger.

Encore une fois, ITE2022 pourra bénéficier de la subvention pour les conventions et les expositions accordée par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. TKS la partagera avec les exposants qui confirmeront et paieront avant le 30 décembre 2021 et pourront bénéficier d'une réduction de 20 % sur la location d'un espace et de 10 % par la suite.

Pour plus de détails : www.itehk.com

