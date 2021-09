L'appel à candidatures pour les bourses 2022 d'Ibsen Scope est lancé





Les artistes individuels, compagnies de théâtre, institutions et organisations du monde entier peuvent désormais présenter leur candidature dans l'espoir d'obtenir une des bourses Ibsen Scope 2022.

Au total, le programme est doté de 2 000 000 NOK (environ 205 000 EUR/248 000 USD).

Les bourses sont destinées à financer des projets innovants dans le domaine du spectacle vivant.

Les projets doivent susciter un discours critique lié à des questions sociales et être basés sur l'une ou plusieurs des pièces d'Henrik Ibsen.

Le dépôt de candidatures se fait sur notre site web. Les candidatures seront ensuite examinées par un jury désigné au préalable.

Pour obtenir de plus amples informations, consulter notre règlement et accéder au formulaire d'inscription, rendez-vous sur www.ibsenscope.com.

La date de clôture des candidatures est fixée au 9 décembre 2021.

Les lauréats des bourses Ibsen Scope 2022 seront invités au Festival Ibsen Scope organisé en mai 2022 au théâtre Ibsen à Skien, en Norvège.

Jamais entendu parler d'Ibsen Scope ?

Nous avons changé de nom.

Ibsen Awards s'appelle désormais Ibsen Scope !

Nous appréhendons toujours le monde à travers le regard d'Henrik Ibsen.

Nous nous engageons toujours dans des débats passionnés, critiques et artistiques sur ses travaux et sur les thèmes potentiellement dérivés de son oeuvre.

Nous finançons toujours des performances théâtrales novatrices grâce aux bourses anciennement appelées Ibsen Awards et désormais connues sous le nom de bourses Ibsen Scope.

Nous organisons toujours un événement international alliant festival de théâtre, point de rencontre et plateforme d'échanges. Anciennement appelé Festival Ibsen Awards, il a été rebaptisé Festival Ibsen Scope.

Continuez à suivre nos aventures artistiques dans le monde entier !

Rendez-vous sur www.ibsenscope.com

Facebook : https://www.facebook.com/ibsenscope

Instagram : https://www.instagram.com/ibsenscope/

Les bourses Ibsen Scope (anciennement bourses Ibsen Awards) ont été créées par le gouvernement norvégien en 2007 et seront attribuées pour la douzième fois en 2022. Les bourses Ibsen Scope ont déjà permis de faire naître 43 projets dans 30 pays. Accédez à la liste de tous les lauréats ici : https://ibsenscope.com/grants/winners/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 10:50 et diffusé par :