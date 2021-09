De vraies personnes parlent de la Commission, pour vrai





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission, c'est pas pour tout le monde? Les enquêtes en protection de la jeunesse, ça ne sert à rien? La Commission et le Tribunal, c'est la même chose? De vraies personnes témoignent de leur expérience relative à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans une série de huit vidéos percutantes lancée aujourd'hui dans le cadre de la campagne La Commission, pour vrai. Désirant démystifier sa mission et ses mandats pour mieux servir la population, la Commission a demandé à des personnes qui la connaissent de défaire des mythes à son sujet.

« Pour cette campagne, la Commission est privilégiée de compter sur des voix diversifiées pour mieux se faire connaitre du grand public. Une secrétaire, un étudiant et un entrepreneur qui ont gagné leur cause de discrimination avec l'appui de la Commission, un ancien jeune de la DPJ, le président du CA de la STM, des employées et une membre de la Commission, toutes ces personnes témoignent du rôle crucial, quoique souvent méconnu, de la Commission pour le respect et la protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec », a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission.

La première vidéo met en vedette Joel DeBellefeuille, un entrepreneur noir victime de profilage racial, qui a remporté sa cause devant le Tribunal des droits de la personne avec le soutien de la Commission. Il nous explique la différence entre la Commission et le Tribunal, puisque cette confusion existe dans l'esprit de plusieurs.

Les huit témoignages mettent de l'avant des messages importants concernant les principaux mandats de la Commission :

La Commission veille à l'application de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège toutes les personnes au Québec.

Le pouvoir d'enquête de la Commission en matière de droits de la personne se limite à certaines situations : discrimination, harcèlement et exploitation de personnes âgées ou handicapées.

La Commission mène des enquêtes, mais c'est le Tribunal des droits de la personne qui rend les jugements.

La Commission et la DPJ assurent des rôles distincts pour le bien-être des enfants.

Les enquêtes en protection de la jeunesse de la Commission visent à corriger la situation d'enfants dont les droits ont été lésés.

La Commission est responsable de faire respecter la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi.

Le handicap est le motif numéro un des demandes reçues par la Commission en matière d'accommodement raisonnable.

La campagne La Commission, pour vrai - qui comprend huit vidéos ainsi qu'une page Web avec des compléments d'information - est accessible sur le site Web de la Commission : La Commission, pour vrai | Campagne CDPDJ

Les capsules vidéo sont diffusées sur les principaux réseaux sociaux sous le mot-clic #LaCommissionPourVrai.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

