Bilan culturel 2020 - Québecor présente sa contribution à l'industrie culturelle québécoise

MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Poursuivant son engagement soutenu envers la culture et les artisans d'ici, Québecor est fière de dévoiler une nouvelle édition de son Bilan culturel présentant l'ensemble de sa contribution ainsi que celle de ses filiales à l'industrie culturelle québécoise pour l'année 2020. Ce bilan permet également de mettre en lumière le travail exceptionnel des collaborateurs et partenaires de Québecor qui jouent un rôle absolument essentiel en créant, diffusant, exportant et faisant rayonner la culture québécoise.

« L'année 2020 fut certes bouleversée par la crise de la COVID-19, mais elle fut également marquée par l'extraordinaire combativité de l'ensemble de l'industrie. Ce contexte inédit n'a fait qu'intensifier notre mobilisation et notre sentiment de responsabilité face à notre culture ainsi que notre volonté d'être présents pour les artistes et les artisans d'ici. Nous sommes donc d'autant plus fiers de partager dans ce bilan certaines des plus grandes réalisations de Québecor et ses filiales qui ont participé au succès de notre industrie ainsi qu'à la vitalité culturelle et économique du Québec au cours de l'année 2020 », a souligné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Quelques faits saillants de la contribution de Québecor et de ses filiales à la culture en 2020

Apport total de près de 464 M$ à l'industrie culturelle québécoise en 2020, comprenant la contribution de 230 M$ de Vidéotron et celle de près de 234 M$ de Groupe TVA.

Mise à contribution de l'ensemble des forces de la grande famille Québecor pour créer de nouvelles façons de mettre de l'avant les produits culturels d'ici et inciter le public à soutenir la culture québécoise afin d'aider l'industrie à faire face aux défis engendrés par la crise de la COVID-19, dont notamment :

Lancement d'un mouvement d'engagement et de soutien envers la culture québécoise articulé autour d'une vaste campagne publicitaire #Cultured'ici



Multiplication des productions originales sur les chaînes de TVA.



Création de la plateforme Des livres, ça se livre pour encourager l'achat local et soutenir les auteurs québécois.

Mise sur pied des TD musiparcs présentés par Vidéotron pour relancer l'industrie du spectacle, à l'été 2020, dans cinq villes du Québec.



Déploiement sur Helix de la vitrine Culture d'ici et des Rendez-vous hebdomadaires dédiés au cinéma québécois afin de promouvoir les contenus d'ici.

et des afin de promouvoir les contenus d'ici. Maintien des engagements de Québecor face à ses partenaires du milieu culturel durement touchés par la crise de la COVID-19 afin de les soutenir dans cette période difficile, et ce, même si la majorité des événements ont été annulés au cours de l'année 2020.

Engagement réitéré envers la production de contenu original en français, grâce à des investissements massifs qui ont permis la création et la diffusion de plus de 91 productions originales sur Club illico, TVA et ses chaînes spécialisées, en 2020.

Place de premier plan réservée à la culture d'ici ainsi qu'aux artistes et à la relève québécoise au sein des offres de télécommunications, de télévision, de médias, de livres, de divertissement et de musique de l'ensemble des filiales de Québecor.

Près de la moitié des contributions philanthropiques de Québecor vouées au soutien et à l'accompagnement de près de 100 organismes et événements culturels partout au Québec oeuvrant dans les domaines du cinéma, de la littérature, de la musique et de la chanson, de l'histoire et du patrimoine ainsi que des arts de la scène et des arts visuels.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

