Keyloop Acquiert Fisc Pour Intégrer le Financement Automobile À son Portefeuille, Élargissant Ainsi la Portée de ses Services aux Concessionnaires et aux Équipementiers





LONDRES, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Keyloop, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques pour l'industrie automobile, annonce aujourd'hui son acquisition de FISC, une société de renouvellement et de conformité de financement en mode SaaS (Software-as-a-Service). Il s'agit de la quatrième acquisition de Keyloop depuis mars 2021, prouvant une fois de plus que l'entreprise s'engage à aider les équipementiers et les concessionnaires à transformer l'expérience de vente d'automobiles.

Basée à Sheffield, au Royaume-Uni, FISC est une société SaaS de renommée mondiale pour les agences de financement, les équipementiers et les concessionnaires qui leur permet d'accroître les ventes de véhicules, renforcer la fidélité de leurs clients et améliorer leur rentabilité. À l'heure actuelle, ses produits et services sont utilisés par 14 équipementiers et agences de financement, couvrant plus de 1 700 concessionnaires au Royaume-Uni, en Europe et en Afrique du Sud.

FISC propose deux offres de produits fondamentales : ses systèmes de renouvellement commerciaux et financiers eMaster d'une part et, d'autre part, son logiciel de formation et de conformité à la FCA (Financial Conduct Authority).

Le produit phare, eMaster, associe des données précises en temps réel extraites à la fois de l'accord de financement du client et de l'équipementier, afin d'identifier le point optimal d'un contrat pour proposer aux clients un nouveau véhicule. En conséquence, les équipementiers sont en mesure de pérenniser davantage leur clientèle, de renforcer la fidélité à la marque et de générer de nouvelles opportunités de vente pour leurs distributeurs. En outre, leurs clients bénéficient d'une expérience d'achat véritablement sur mesure, via notamment l'envoi ponctuel d'offres de financement personnalisées. Lorsqu'ils sont disposés à acheter leur prochain véhicule, le programme « Key4Key » de FISC prend en charge toute la procédure.

De plus, FISC fournit un logiciel de conformité à la FCA, grâce auquel les distributeurs ont la garantie de vendre des produits financiers et d'assurance en toute conformité.

L'acquisition de FISC par Keyloop s'appuie sur l'acquisition de RAPID RTC, enquiryMAX et MotorDocs qui ont eu lieu dans le courant de cette année. Ces entreprises sont venues renforcer la capacité de Keyloop à soutenir la stratégie de transformation numérique des concessionnaires. Le rachat de FISC permettra également à Keyloop d'étendre ses solutions numériques aux équipementiers et aux établissements de financement.

Tom Kilroy, PDG de Keyloop, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir FISC au sein de la famille Keyloop, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, afin d'enrichir notre portefeuille d'offres pour les équipementiers et les concessionnaires. Les améliorations apportées au parcours d'achat et d'après-vente auront pour conséquence de transformer l'expérience globale des consommateurs tout comme des distributeurs. L'acquisition de FISC représente une opportunité considérable car, bien que plus de 90 % des véhicules soient achetés sous des contrats de crédit, seuls 20 % d'entre eux sont menés jusqu'à leur terme. Par conséquent, la capacité des distributeurs et des équipementiers à fidéliser les clients en mettant à niveau leur véhicule au moment optimal constitue un atout vraiment fondamental. Du point de vue du consommateur, nous n'ignorons pas que le financement est un point de friction majeur dans l'expérience d'achat d'une voiture. Dans cette optique, les produits de FISC peuvent permettre de faciliter et personnaliser le processus de mise à niveau du véhicule de l'acheteur.

L'avenir de la vente d'automobiles est prometteur, et l'ajout de FISC à notre portefeuille ouvre de nombreuses autres opportunités d'étayer la phase de transformation numérique en cours au sein du secteur. »

Simon Young, directeur général de FISC, s'est exprimé en ces termes :

« Nous sommes ravis de nous joindre à Keyloop dans sa mission d'optimiser et de transformer l'expérience d'achat et de possession d'une voiture. Notre objectif est de fournir des systèmes et des services axés sur l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité. Avec Keyloop, nous continuerons à innover dans le domaine du financement automobile à l'attention des consommateurs, des équipementiers et des concessionnaires au niveau international. »

Notes de l'éditeur

À propos de Keyloop

Keyloop s'est donné pour mission de créer et de connecter des technologies améliorant l'expérience d'achat et de possession d'une voiture, en partenariat avec les concessionnaires et les équipementiers. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles au service du secteur de la vente d'automobiles. Environ 18 000 concessions et la plupart des constructeurs automobiles font appel à ses solutions dans 100 pays. Keyloop, dont le siège est au Royaume-Uni,?est également présent dans la zone EMEA ainsi qu'en?Asie. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.keyloop.com.

À propos de FISC

FISC a été créé en 2004 pour fournir des solutions de financement et d'assurance, de conformité et de formation pour le secteur automobile. Grâce à ses produits SaaS leaders du marché, les établissements de financement, les équipementiers et les concessionnaires sont en mesure d'augmenter les ventes de véhicules, de renforcer la fidélité de leurs clients et d'améliorer leur rentabilité. Utilisés par 14 constructeurs automobiles et agences de financement, les systèmes et services de FISC sont déployés dans plus de 1 700 concessions au Royaume-Uni et à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.fisconline.co.uk/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1444817/Keyloop_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 09:49 et diffusé par :