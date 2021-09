Huawei est l'hôte du lancement officiel de Fin²Sec, le laboratoire européen d'innovation pour la finance et la sécurité numériques





L'initiative vise à relever les défis universels en matière de finances personnelles grâce à des solutions numériques

HELSINKI, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Digital Finance and Security Innovation Lab (Fin²Sec), un centre dans lequel les défis communs de la finance personnelle peuvent être relevés par la collaboration et le développement de produits, a été lancé aujourd'hui. Cette initiative ambitieuse, menée par Huawei, facilitera et soutiendra le secteur des services financiers dans le développement de technologies visant à améliorer la santé financière des clients, à renforcer leur expérience et à les fidéliser.

Huawei et son centre de R&D en Finlande travailleront avec des chercheurs de l'université d'Aalto et de l'université d'Helsinki, ainsi qu'avec quinze participants au laboratoire¹ - des banques et des fintechs de toute l'Europe. Lors du lancement, des marques de services financiers, dont Raiffeisen Digital d'Autriche, BLIK , un système de paiement mobile de premier plan en Pologne, et Néonomique , un pionnier des services bancaires en libre accès en Norvège, ont apporté un éclairage unique sur les défis que représente la fourniture de solutions numériques aux clients.

« L'objectif de Huawei est d'offrir aux consommateurs une expérience de vie sans faille en matière d'intelligence artificielle, ce qui implique un accès facile et pratique aux services financier », a déclaré Derek Yu, président de la région Europe centrale et orientale, région nordique et Canada, Huawei Consumer Business Group. « Le Digital Finance and Security Innovation Lab renforce notre engagement à faciliter les nouvelles idées qui apportent des solutions aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir ouvrir les portes des futures technologies et services et de stimuler l'innovation. »

Facteurs à l'origine de la transformation numérique

Les objectifs de Fin²Sec se concentrent sur trois secteurs clés de la transformation numérique : la technologie mobile, pour améliorer le processus de paiement et l'accès en tout lieu, circonstance ou scénario ; les innovations qui rendent l'expérience plus simple et plus pratique ; et les partenariats qui rassemblent l'expertise commerciale, bancaire, universitaire et technologique pour aider à développer des solutions universelles.

« En tant que leader mondial de la R&D industrielle avec une stratégie à long terme pour l'investissement dans la recherche, Huawei est bien placé pour lancer et piloter l'initiative Fin²Sec », a commenté Wang Aimeng, président du Centre de recherche Huawei Finlande. « La numérisation des économies peut réussir là où la recherche, l'éducation et les acteurs de l'industrie travaillent ensemble à des projets communs de collaboration en R&D. »

Notes à l'intention des rédacteurs

¹ Les marques qui ont déclaré leur intention de participer et de coopérer à Fin²Sec sont Copenhagen Fintech, SOK, Intesa Sanpaolo, PAYSERA, VIA BILL, Smart ID, Neonomics, icard, Virtual Cards S.R.L, Sirumobile, Phyre, BLIK, Raiffeisen Digital, Fidesmo.

À propos de HUAWEI Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de R&D ont été créés en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. HUAWEI Consumer BG est l'une des trois unités d'affaires de HUAWEI et couvre les services de smartphones, PC et tablettes, wearables et cloud, etc. Le réseau mondial de HUAWEI s'appuie sur près de 30 ans d'expertise dans l'industrie des télécommunications et se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.huawei.com/en .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1637485/image.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 09:47 et diffusé par :