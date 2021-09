Avis aux médias - Le Barreau décerne un doctorat honorifique à l'éminent avocat en droit des créanciers et des débiteurs Franklyn Harris Bennett





TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Lors de la réunion du Conseil du 1er octobre 2021, le Barreau présentera un doctorat en droit, honoris causa (LLD) à Franklyn Harris Bennett, éminent expert en matière de droit des créanciers et des débiteurs, de la faillite et de l'insolvabilité au Canada.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Maitre Bennett était chargé de cours et chef de la section sur les droits et recours des créanciers et débiteurs de l'ancien Cours de formation professionnelle, et a donné des conférences sur le droit immobilier et le droit de la famille. Il a été ancien président de la section sur la faillite et l'insolvabilité de l'Association du Barreau canadien, à l'échelle de l'Ontario et du Canada, et est membre de longue date du conseil de l'Association du Barreau de l'Ontario. Ses accomplissements et contributions ont été largement reconnus. Il a reçu la Médaille du Barreau en 1995.

Renseignements sur l'évènement virtuel

Date : 1er octobre 2021

Heure : La réunion du Conseil commence à 9 h

Présentation vers : 9 h, suivie de l'allocation de Me Bennett.

L'accès à la webémission sera donné le matin de la cérémonie au LSO.ca .

La webémission sera disponible sur demande au même lien, environ une semaine plus tard.

