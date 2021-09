Littérature jeunesse - Montréal dévoile les finalistes du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal récompense la richesse et la diversité de la littérature jeunesse montréalaise. C'est l'occasion pour la Ville de Montréal de contribuer à la promotion des réalisations des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices jeunesse du territoire montréalais. Ces oeuvres sont reconnues pour leur qualité d'écriture et d'illustration, et contribuent au rayonnement de Montréal.

Chaque année, le personnel passionné des Bibliothèques de Montréal propose une liste de livres jeunesse qui se démarquent par leur qualité et leur originalité. Les livres doivent avoir été publiés par un auteur ou une autrice, ou par une maison d'édition domiciliée sur le territoire de la Ville de Montréal. Le jury, composé de bibliothécaires, retient ensuite cinq livres finalistes, puis sélectionne le titre gagnant.

Les 5 titres finalistes en 2021 sont :

Colle-moi , de Véronique Grenier, Éditions La courte échelle

, de Véronique Grenier, Éditions La courte échelle Comme un ouragan , de Jonathan Bécotte, Éditions Héritage jeunesse

, de Jonathan Bécotte, Éditions Héritage jeunesse Le grand méchant loup dans ma maison , de Valérie Fontaine (texte) et Nathalie Dion (illustrations), Éditions Les 400 coups

, de Valérie Fontaine (texte) et (illustrations), Éditions Les 400 coups Le petit livre pour les géants , d'Obom (texte et illustrations), Éditions Comme des géants

, d'Obom (texte et illustrations), Éditions Comme des géants Mon chien-banane, de Roxane Brouillard (texte) et Giulia Sagramola (illustrations), Éditions Les 400 coups

Vous cherchez une idée de lecture jeunesse à offrir? Consultez les oeuvres finalistes et les oeuvres gagnantes des éditions précédentes du Prix du livre jeunesse en cliquant ici.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les bibliothèques mettent à la disposition des Montréalais et Montréalaises une collection de 4 millions de documents. Elles participent à la programmation culturelle des arrondissements et de Montréal tout au long de l'année. Chaque bibliothèque propose des activités locales et collabore avec des partenaires pour offrir une riche expérience. Découvrez-les ici .

