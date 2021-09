CBC/Radio-Canada Choisit Fujitsu Pour Relier Ses Studios Externes au Centre de Diffusion de Montréal





Fujitsu Network Communications, Inc. a annoncé aujourd'hui que le diffuseur public national du Canada, CBC/Radio-Canada, a choisi la plateforme de réseau optique 1FINITY pour améliorer son infrastructure numérique afin de brancher le studio olympique et le centre de production à Montréal.

Le réseau de CBC/Radio-Canada doit prendre en charge sans effort les hautes demandes de données numériques sur de multiples plateformes, y compris la diffusion en direct, la vidéo sur demande et les applications mobiles. Pour les services d'appuis, le montage et la post-production vidéo nécessitent un réseau ultra-rapide et à faible latence pour transporter le contenu vidéo numérique volumineux et de qualité diffusion.

Les lames de transport Fujitsu 1FINITY T-Series, qui fournissent des données à haut débit sécurisées et fiables jusqu'à 600 Gbps, sont installées sur les liaisons par fibre optique qui relient les studios distants de CBC/Radio-Canada et leurs centres de diffusion de Montréal.

"En tant que diffuseur national multiplateforme et champion de la culture canadienne, CBC/Radio-Canada diffuse un contenu canadien unique sur un réseau de classe mondiale ", a déclaré Annie Bogue, chef des ventes et du marketing chez Fujitsu Network Communications. "Nous sommes fiers de faire partie de leur environnement de diffusion et de communication en pleine évolution grâce à notre plateforme évolutive 1FINITY."

About Fujitsu Network Communications Inc.

