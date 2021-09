ACTICOR BIOTECH annonce son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris





ACTICOR BIOTECH, une entreprise de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement de la phase aiguë des maladies thrombotiques, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro I. 21-054, en date du 27 septembre 2021.

L'approbation du document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'ACTICOR BIOTECH sur le marché Euronext Growth® à Paris, sous réserve des conditions de marché favorables et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'offre publique des actions de la société dans le cadre de leur inscription sur Euronext Growth et constitué du document d'enregistrement, de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes, et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Les actionnaires historiques de la Société ont apporté leur soutien au projet d'introduction en bourse en s'engageant, pour certains, d'ores et déjà à souscrire à l'opération, démontrant ainsi leur confiance dans la stratégie de la Société et le potentiel de son candidat médicament.

Gilles AVENARD, Directeur Général et co-fondateur d'ACTICOR BIOTECH déclare : « Ce projet d'introduction en bourse constitue une nouvelle étape clé dans le développement d'ACTICOR BIOTECH et son médicament first-in-class, glenzocimab. Ce médicament, qui fait actuellement l'objet de deux études cliniques de phase 2, a d'ores et déjà démontré sa bonne tolérance en association avec les traitements de référence. Glenzocimab fait également l'objet d'une étude de phase 2/3 dans l'AVC ischémique aigu dont le recrutement du premier patient est intervenu en Europe fin septembre 2021. Ce médicament a ainsi le potentiel d'améliorer la prise en charge des patients à la phase aiguë de l'AVC, qui reste l'une des principales causes de décès et d'invalidité chez l'adulte. Le potentiel du glenzocimab s'étend également à d'autres maladies thrombotiques telles que l'embolie pulmonaire et l'infarctus du myocarde pour lesquelles nous prévoyons le lancement d'études de phase 2 en 2022. Parallèlement, nous attendons début 2022, les résultats de notre étude clinique dans les syndromes de détresse respiratoire aiguë liés au COVID-19. »

Qu'est-ce que l'AVC ischémique ?

L'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique aigu, qui représente 85% des AVC1, est la conséquence de l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot. L'objectif essentiel des traitements pour les patients victimes d'un AVC ischémique est de restaurer rapidement le flux sanguin pour préserver le tissu cérébral qui n'est pas encore endommagé. L'AVC hémorragique est quant à lui provoqué par la rupture de la paroi d'une artère cérébrale (15% des cas).

ACTICOR BIOTECH : missions et objectifs cliniques attendus

À ce jour, malgré le traitement de référence, près de 50% des patients ayant présenté un accident vasculaire cérébral ischémique restent handicapés. Par ailleurs, la complication majeure des AVC ischémiques et de leur traitement existant est l'hémorragie cérébrale. Il existe donc un besoin urgent de nouveaux médicaments pour en améliorer le pronostic sans risquer de provoquer des hémorragies cérébrales.

ACTICOR BIOTECH développe un candidat médicament first-in-class, glenzocimab, sans risque hémorragique dont deux essais cliniques de phase 2 ont déjà permis de montrer la bonne tolérance. ACTICOR BIOTECH a démarré en septembre 2021 un essai de phase 2/3 (ACTISAVE) et prévoit de participer à un autre essai de phase 2/3 (GREEN) initié par des chercheurs de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris dont le lancement est envisagé au 4ème trimestre 2021, en vue de l'enregistrement et de la commercialisation du glenzocimab dans l'indication de l'AVC ischémique aigu. Les objectifs cliniques projetés sont de réduire significativement le nombre de patients victimes d'un handicap sévère et d'augmenter le nombre de patients sans séquelle.

1. L'AVC ischémique aigu : un besoin médical important non satisfait

L'AVC est l'une des premières causes d'invalidité acquise chez l'adulte1 et la 2ème cause de décès dans le monde 2.

Deux traitements de l'AVC existent actuellement, mais présentent certaines limites :

L'alteplase est un traitement thrombolytique ayant pour fonction de dissoudre le caillot et qui ne peut, en raison du risque d'hémorragie intracérébrale, être administré au patient après 4,5h suivant l'apparition des symptômes. L'alteplase ne permet une recanalisation complète avec restauration du flux sanguin que dans 38% des cas2.

La thrombectomie permet de retirer physiquement le caillot à l'aide d'un cathéter introduit dans l'artère cérébrale concernée. Cette opération n'est néanmoins applicable qu'à 5 à 10% des cas3. Son utilisation est en effet limitée par la localisation du caillot mais aussi par l'accès à des services hospitaliers spécialisés.

Il existe par conséquent un besoin médical important pour un traitement en association avec l'altéplase et/ou la thrombectomie afin d'en améliorer l'efficacité et de prévenir les récidives, sans augmenter le risque hémorragique.

2. Glenzocimab : un médicament antithrombotique first-in-class

Face à ce besoin médical largement non satisfait, ACTICOR BIOTECH concentre ses efforts sur le développement de son produit candidat, glenzocimab, un fragment d'anticorps monoclonal humanisé (Fab) qui cible une glycoprotéine plaquettaire spécifique, la GPVI, dont l'inhibition n'entraine pas de risque de saignement4.

Le développement du glenzocimab est aujourd'hui envisagé en association avec l'alteplase avec ou sans thrombectomie. Glenzocimab a pour vocation d'être administré par voie intraveineuse en perfusion pour couvrir la phase aigüe de l'AVC. À terme, la Société pourrait également envisager son développement clinique dans le traitement de la phase post-aiguë, soit 6h à 24h après l'apparition des symptômes, pour laquelle aucun traitement pharmacologique n'est actuellement approuvé.

La Société a d'ores et déjà anticipé la production du glenzocimab, dont la durée de conservation est longue (36 mois de stabilité) et le stockage aisé (entre 2 et 8°C), en vue de sa future commercialisation.

3. Stratégie clinique d'ACTICOR BIOTECH dans l'AVC

La Société vient d'achever le recrutement d'un essai clinique de phase 2a (ACTIMIS) dans 6 pays européens, avec glenzocimab dans l'AVC ischémique en association avec le traitement de référence. Les 160 patients de l'étude ont été inclus et les résultats finaux sont attendus au 1er trimestre 2022.

Dans la même indication, la Société a démarré une étude adaptative de phase 2/3 (ACTISAVE) en Europe au cours du troisième trimestre 2021, pour évaluer l'efficacité du glenzocimab en association avec le traitement de référence dans les 4,5h après le début des symptômes. Le premier patient a été recruté en France fin septembre 2021 et le début du recrutement aux États-Unis est prévu au premier semestre 2022. Cette étude inclura 1000 patients, dont les 200 premiers feront l'objet d'une analyse de futilité.

Acticor Biotech est partenaire du consortium BOOSTER, lauréat de la 4ème vague de projets Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU) piloté par l'Agence Nationale de la Recherche. Dans ce cadre le lancement d'un essai clinique de phase 2/3 dans l'AVC devant inclure 400 patient (GREEN), dont le promoteur est l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et qui évaluera l'efficacité du glenzocimab en association avec la thrombectomie est prévu pour le 4e trimestre 2021.

Le développement clinique de la Société dans l'AVC ischémique aigu est soutenu par de nombreux leaders d'opinion internationaux de premier plan, confirmant ainsi la pertinence du développement d'un médicament antithrombotique dans cette indication.

La stratégie réglementaire pour l'étude adaptative 2/3 ACTISAVE a été déployée, avec une première demande d'autorisation déposée en France en mai 2021. Les soumissions dans les autres pays suivent et la consultation réglementaire avec la FDA aux Etats-Unis est planifiée début 2022. De plus, des premiers contacts ont été établis au Japon, marché fortement impacté par l'AVC, avec des experts et des consultants réglementaires. En Chine, le développement sera initié par le Partenaire industriel de la Société, China Medical System (CMS), dès les premiers résultats cliniques de phase 2.

L'incidence cumulée de l'AVC ischémique aux Etats-Unis, en Europe au Japon et en Chine est estimée à 4 millions de patients en 20265. La Société fait l'hypothèse qu'environ 20% de ces patients arriveront à l'hôpital dans un délai de 4,5h afin d'être traités soit avec l'alteplase seul soit avec la thrombectomie seule, soit les deux traitements de référence actuels. Glenzocimab pourrait ainsi potentiellement adresser un marché annuel d'environ 800 000 patients. En cas d'extension de la fenêtre traitement jusqu'à 6h, 25% des patients pourraient être traités.

La Société estime que les premières estimations de taille de marché adressable par glenzocimab apparaissent ce jour comme supérieures au milliard de dollars en prenant comme hypothèse une administration dans une fenêtre thérapeutique de 0 à 4,5h et des prix de vente proches de ceux de l'alteplase en Europe et aux États-Unis. Ces estimations sont évidemment conditionnées par les risques associés au développement clinique du glenzocimab. En particulier les résultats cliniques de tolérance et d'efficacité seront déterminants dans la fixation du prix du glenzocimab par les autorités de santé.

4. Un pipeline avec un produit au potentiel prometteur pour le traitement de plusieurs indications et des résultats attendus dès le 1er trimestre 2022

La Société étend également son programme de développement clinique à d'autres indications telles que l'embolie pulmonaire et l'infarctus du myocarde pour lesquelles le lancement d'essais cliniques est envisagé courant 2022.

Un essai clinique de phase 2, en France et au Brésil a été mené chez 60 patients présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) lié au Covid-19 et dont les résultats sont attendus au 1er trimestre 2022. Le démarrage de l'étude dans l'embolie pulmonaire est prévu au quatrième trimestre 2022 et celle dans l'infarctus du myocarde, dont le promoteur sera l'Université de Birmingham, est prévue au second trimestre 2022.

La stratégie de la Société consiste à développer son médicament, glenzocimab, sur plusieurs indications majeures et à rechercher un ou plusieurs partenaires pharmaceutiques susceptibles d'assurer sa commercialisation.

Mise à disposition du document d'enregistrement :

Le document d'enregistrement d'ACTICOR BIOTECH approuvé par l'AMF le 27 septembre 2021 sous le numéro I.21-054, est disponible sur le site internet de la Société (www.acticor-biotech.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais, sur simple demande, au siège social de la Société, 46 rue Henri Huchard, Bâtiment INSERM U698HP Bichat, 75877 Paris cedex 18. L'attention du public est attirée sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement.

À propos d'ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise de biotechnologie au stade clinique, spin-off de l'INSERM, qui vise à développer un traitement innovant contre les maladies thrombotiques aiguës, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Acticor Biotech a été fondée sur l'expertise et les recherches conduites par ses co-fondateurs, le Docteur Martine Jandrot-Perrus de l'INSERM Paris, le Professeur Philippe Billiald de l'Université Paris-Sud et le Docteur Gilles Avenard. Acticor Biotech est partenaire du consortium BOOSTER dédié à la gestion et aux nouvelles thérapeutiques des accidents cérébro-vasculaires en situation d'urgence. Acticor Biotech est soutenue par un panel d'investisseurs européens et internationaux (Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Ventures, Mirae Asset Capital, Anaxago, Primer Capital, Mediolanum farmaceutici et Armesa Foundation).

Pour plus d'informations, visiter : https://acticor-biotech.com/

