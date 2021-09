Sonderly offre un cours en ligne gratuit pour le personnel scolaire à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants





Aujourd'hui, Sonderly, la plateforme d'éducation et de formation en ligne qui fournit des ressources sur l'autisme et la santé mentale du Centre Geneva pour l'Autisme, a annoncé qu'elle offrira gratuitement son cours « Comprendre et soutenir les élèves ayant l'autisme » au personnel scolaire pour célébrer la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre. Ce cours d'introduction de deux heures sera offert sans frais du 29 septembre au 9 octobre et permettra au personnel enseignant de mieux comprendre le trouble du spectre de l'autisme (TSA) et d'obtenir des directives sur la façon d'accompagner les divers apprenants dans leur classe. Les Canadiens et Canadiennes peuvent accéder au cours sur le site Web de Sonderly et recevront un accès à vie aux documents.

« Nous reconnaissons le rôle essentiel des enseignants pour assurer une éducation de qualité à tous les élèves, y compris ceux et celles qui ont le TSA, » a affirmé Bahar Miraftab, directrice du marketing et des communications de Sonderly. « La pandémie a eu une incidence considérable sur la façon dont les enseignants se connectent à leurs apprenants, et pour les remercier, nous avons voulu les doter d'outils qu'ils peuvent utiliser en présentiel et en virtuel. Nous avons hâte de célébrer les enseignants et les enseignantes et de partager avec eux des stratégies faciles à utiliser pour créer des classes plus inclusives dans tout le pays. »

Le cours « Comprendre et soutenir les élèves ayant l'autisme » préparera les enseignants en leur donnant des conseils pour mieux accompagner leurs élèves qui ont des sensibilités sensorielles, des directives pour fixer des objectifs appropriés pour leurs apprenants, et des idées pour mettre en oeuvre des stratégies d'enseignement proactives et réactives. Le cours comprend des exemples concrets pour le personnel scolaire dans leur salle de classe, et s'applique également à quiconque souhaite en savoir plus sur l'autisme et les pratiques de soutien qui enrichiront la vie des élèves du spectre.

Cette offre d'une durée limitée fait suite au lancement récent par Sonderly du cours « Confronting the Mental Health Crisis in the Classroom » (affronter la crise de santé mentale en classe), créé en réponse à une augmentation des crises de santé mentale persistantes et généralisées chez les élèves.

Sonderly a pour mission de démocratiser le savoir et les compétences qui ne sont généralement accessibles qu'aux professionnels cliniciens. La solide bibliothèque numérique de cours et de documents de formation basés sur l'analyse comportementale appliquée (ACA) de Sonderly combine la théorie, la pratique et les tests, la collecte et le décodage des résultats de la recherche clinique, et les présente de manière conviviale.

Pour en savoir plus sur Sonderly et pour accéder à ses programmes, cliquez ici.

À propos de Sonderly

Sonderly est une plateforme d'éducation et de formation en ligne qui fournit des ressources sur l'autisme et la santé mentale aux parents et au personnel scolaire partout au Canada. Sonderly, une direction du Centre Geneva pour l'Autisme, a pour mission de démocratiser le savoir et les compétences qui ne sont généralement accessibles qu'aux professionnels cliniciens. La solide bibliothèque numérique de cours et de documents de formation basés sur l'analyse comportementale appliquée (ACA) de Sonderly combine la théorie, la pratique et les tests pour que les professionnels puissent se tenir au courant des formations les plus pertinentes et pratiques disponibles. Sonderly recueille et décode les résultats de la recherche clinique, et les présente dans un mode convivial, poussant la formation au-delà de la sensibilisation pour produire de vrais changements.

