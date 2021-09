Anniversaire du décès de Mme Joyce Echaquan - Le gouvernement du Québec honore la mémoire de Joyce Echaquan





QUÉBEC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Il y a exactement un an, Mme Joyce Echaquan décédait au centre hospitalier de Joliette dans des circonstances bouleversantes. Le Québec entier a été ébranlé par cette tragédie qui a créé une onde de choc et levé le voile sur l'étendue de la discrimination vécue par certains membres des communautés autochtones au Québec. À l'occasion de ce triste anniversaire, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, invite les Québécoises et les Québécois à une réflexion collective sur la lutte contre le racisme et les relations avec les Premières Nations et les Inuits.

Au fil de l'avancement de travaux et de la mise en place de mesures concrètes, le gouvernement du Québec, en collaboration avec les partenaires autochtones concernés, continue de travailler pour répondre aux enjeux soulevés par le Principe de Joyce, qui énonce le besoin de « garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. »

Aussi, la communauté de Manawan a récemment proposé, pour honorer la mémoire de Mme Echaquan, de rebaptiser en son nom la réserve de biodiversité projetée du Lac-Némiscachingue. Le gouvernement du Québec entamera prochainement les travaux nécessaires pour changer le nom de la réserve. La famille de Mme Echaquan et la communauté de Manawan ont été informées de l'intention du gouvernement.

Citations :

« En cette triste journée, l'ensemble du Québec a un devoir de mémoire à l'égard de Joyce Echaquan, qui a été arrachée à ses proches prématurément et dans des circonstances inacceptables. Mes pensées sont pour sa famille et les membres de sa communauté. Je profite également de l'occasion pour inviter la population à en apprendre davantage sur les réalités des Autochtones du Québec. Réfléchissons ensemble à la façon de déconstruire les préjugés. J'ai espoir que nous pourrons ensuite établir les bases d'un mieux-vivre ensemble et éviter ainsi que d'autres tragédies semblables ne se reproduisent dans le futur. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Il y a un an déjà, les citoyens du Québec témoignaient avec stupéfaction de l'ampleur du problème de discrimination envers les Autochtones dans certaines de nos institutions. Peu importe notre langue, notre culture, notre religion ou nos convictions personnelles, nous avons tous le devoir moral de passer à l'action lorsque l'on témoigne d'un acte répréhensible envers une personne vulnérable. Ensemble, assurons-nous que la suite d'événements qui a mené au décès de Joyce Echaquan ne puisse plus se reproduire et que le blason du Québec ne soit plus jamais terni par de telles injustices. »

Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Lien pertinent :

www.facebook.com/AutochtonesQc

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 08:00 et diffusé par :