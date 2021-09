Outil de comparateur de cartes de crédit pour les ménages canadiens - L'entreprise québécoise Milesopedia annonce un partenariat avec Protégez-vous





MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le site Milesopedia.com, qui offre des solutions de comparateur de cartes de crédit, est fier d'annoncer la conclusion d'un partenariat à long terme avec Protégez-vous. L'entreprise montréalaise fondée en 2015 poursuit ainsi sa mission d'accompagner les Québécois à faire les meilleurs choix de cartes de crédit en fonction de leurs besoins.

Depuis septembre 2021, Milesopedia propose son outil de comparateur de cartes de crédit sous marque blanche aux lecteurs de Protégez-vous, une solution facile d'utilisation et performante pour choisir la meilleure carte au Canada selon son profil.

Milesopedia entend asseoir sa place de leader au Canada sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit grâce à son alliance avec Protégez-vous : « L'année 2020 a permis à plusieurs ménages Canadiens de prendre soin de leurs finances personnelles, les encourageant à rembourser leurs dettes et à maîtriser leur portefeuille de cartes de crédit. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé un outil répondant à cette demande dès le début de la pandémie. Nous sommes persuadés que notre partenariat avec Protégez-vous permettra d'élargir la portée de notre action pour aider les consommateurs à trouver des solutions adaptées à leurs besoins, tout en faisant la promotion et l'éducation sur un usage responsable et profitable des cartes de crédit », souligne Jean-Maximilien Voisine, président-directeur général de Milesopedia.

Avec comme objectif premier d'offrir les meilleures astuces pour voyager gratuitement (ou presque) et d'économiser grâce aux points de récompenses accumulés avec les cartes de crédit principalement, Milesopedia offre gratuitement des tutoriels, des guides et des classements des meilleures cartes de crédit au Canada pour l'obtention de récompenses en plus de présenter le meilleur de l'actualité sur les programmes de fidélité, des avis et reportages photos (compagnies aériennes, hôtels, salons d'aéroport, destinations et produits). Avec plusieurs dizaines de milliers de membres, le site échange avec la plus grande communauté au Canada sur le sujet.

À propos de Milesopedia.com

milesopedia.com est le site de référence sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada depuis 2015. Cet outil innovant connaît une popularité croissante depuis sa création, en aidant les Canadiens à identifier les meilleures solutions de crédit adaptées à leur profil, et à tirer pleinement profit des différents programmes de récompenses en vigueur. Il s'agit d'un incontournable site d'éducation visant à promouvoir auprès des Canadiens un usage responsable et profitable des cartes de crédit disponibles au Canada. À ce jour, plus de 2 000 articles ont été publiés sur le site. Un projet né de la passion de son fondateur, Jean-Maximilien Voisine, un véritable passionné d'aviation et de voyages, maintenant épaulé par une équipe de près de 10 employés permanents. M. Voisine est reconnu, à juste titre, comme l'expert francophone des programmes de fidélité et des cartes de crédit. Depuis sa création, Milesopedia connaît une croissance constante, notamment grâce à l'engagement de son impressionnante communauté Facebook, le fort volume de trafic mensuel sur son site, lequel compte plus de 130 000 visiteurs mensuels et un soutien renouvelé de nombreuses institutions financières et du secteur du voyage, partenaires du site.

