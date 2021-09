/R E P R I S E -- Avis aux médias - La SCHL publiera son rapport national Évaluation du marché de l'habitation (EMH)/





OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera sa dernière Évaluation du marché de l'habitation (EMH), un rapport détaillé identifiant le niveau de stabilité des marchés de l'habitation de différentes villes au Canada.

Le rapport sera disponible le mardi 28 septembre à 10 h 00 (heure de l'Est).

Le point de presse débutera à 10 h 30, heure de l'Est, par conférence téléphonique, avec l'Économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan et les analystes de marché des régions.

